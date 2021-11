Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Ambulatorio Mobile Lilt (Foto by Fabrizio Radaelli)

Ac Monza e Lilt per la “prevenzione biancorossa”: l’ambulatorio mobile allo stadio l’11 dicembre La sezione Milano-Monza della Lega italiana per la lotta contro i tumori ha iniziato una partnership con l’Ac Monza che prevede anche una Giornata di prevenzione biancorossa dedicata ai tifosi l’11 dicembre in occasione del match casalingo col Frosinone.

La prevenzione scende in campo e non è una metafora. La sezione Milano-Monza della Lega italiana per la lotta contro i tumori ha iniziato una partnership con l’Ac Monza che prevede anche una Giornata di prevenzione biancorossa dedicata ai tifosi il prossimo 11 dicembre.

Nei giorni scorsi la biologa nutrizionista Alessandra Borgo ha incontrato i dipendenti della società calcistica e i loro familiari per parlare di prevenzione oncologica fornendo le raccomandazioni elaborate dal World Cancer Research Fund, la fonte più autorevole nel campo della ricerca preventiva oncologica dal 1982, e suggerendo l’adozione di stile di vita sani.

Agli appassionati di calcio è indirizzata la giornata speciale che coincide con la data della disputa dell’incontro Monza-Frosinone. All’esterno dell’U-Power Stadium dalle 9 alle 19 di sabato 11 sarà presente lo Spazio LILT Mobile dentro al quale si effettueranno gratuitamente visite di diagnosi precoce oncologica ai tesserati, ai tifosi e a tutte le persone che vorranno accedere al servizio.

Si effettueranno visite urologiche, senologiche e dermatologiche. Chi volesse partecipare deve solo mettersi in coda. Non sono previste prenotazioni, né telefoniche né online. Un volontario LILT gestirà gli ingressi, disponibili per quella giornata fino ad esaurimento posti.

