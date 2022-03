Salone del Mobile 2022: dal 7 al 12 giugno, con oltre 2000 espositori La sessantesima edizione si presenterà in grande spolvero con tutte le rassegne collaterali. Il tema sarà “Progettare la sostenibilità, celebrare la bellezza”

Torna il Salone del mobile, torna in presenza a pieno regime (saltata l’edizione del 2020, nel 2021 il Supersalone è stato un’ edizione molto ridotta, giusto per “segnare il territorio”) e torna in via eccezionale con tutti i suoi saloni collaterali.

La sessantesima edizione celebrerà l’anniversario alla grande dal 7 al 12 giugno nei padiglioni di Rho Fiera (apertura agli operatori dalle 9.30 alle 18.30, sabato e domenica anche al pubblico). Su 200mila metri quadrati di padiglioni saranno 2.083 gli espositori (un quarto stranieri).

Sette le manifestazioni che si svolgeranno in contemporanea: il Salone Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo e Workplace3.0 – suddivisi nelle tipologie stilistiche Classico, Design e xLux –, le biennali EuroCucina e il suo evento collaterale FTK (Technology for the kitchen) – il Salone Internazionale del Bagno. Ritorna S.Project che si propone come uno spazio trasversale dedicato ai prodotti di design e alle soluzioni decorative e tecniche del progetto d’interni. Non mancherà il SaloneSatellite con i suoi talenti under 35.

Tema di quest’anno “Progettare la sostenibilità, celebrare la bellezza”. «Le aziende dell’arredo già da tempo investono nella sostenibilità -ha detto Maria Porro, presidente del Salone- ora la sfida è ancora più complessa. Il Salone vuole essere un acceleratore dei processi in atto».

All’architetto Mario Cucinella è stato affidato il compito di creare una installazione di 1400 mq i cui elementi (bar, sala meeting, aula, biblioteca, auditorium, laboratorio) una volta smontati torneranno in luoghi diversi a continuare la loro funzione.

Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo: ha fatto il punto della situazione del settore in Italia: «Nel 2021 abbiamo avuto risultati eccezionali. Oltre 41 miliardi di fatturato (+14,3% sul 2019), export + 7,1%, mercato Italia + 18,5%. Già nel 2021 abbiamo registrato tensioni sul caro materie prime e sul costo energia. Ora la situazione ucraina genera nuova preoccupazione. Da Ucraina, Russia e Bielorussia importiamo circa il 5,3% di tronchi, pannelli e segati. Il peso della Russia sull’export della filiera legno-arredo è pari a 410 milioni di euro (dati aggiornati a novembre 2021) che nel 2019 era di 435, registrando quindi una diminuzione. Il valore del Salone è riaffermare una leadership nel mondo costruita in sessant’anni di impegno delle aziende e degli operatori e dare la possibilità alle aziende di trovare mercati alternativi a Russia e Ucraina, per ora chiusi»

