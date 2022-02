Ordine dei commercialisti: Augusto Riva nuovo presidente È stato eletto martedì per il quinquiennio 2022-2026, superando l’altra candidata Barbara Russo. Subentra a Federico Ratti.

È Augusto Riva il nuovo presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Monza e della Brianza per il periodo 2022-2026. Sono risultati eletti in Consiglio: per la Lista 1 (totale 548 voti) Fanny Butera (294 voti), Franca Caporali (278 voti), Laura Eileen Maria Poliani (265 voti), Carlo Alberto Scotti (263 voti), Giorgio Giovanni Mario Catania (250 voti), Maria Antonia Bellotti (247 voti) Paola Cairoli (246 voti), Gloriana Villa (245 voti), Stefano Vittadini (240 voti), Marco Daniele Barlassina (237 voti), Francesco Candido (233 voti); per la Lista 2 (totale 361 voti) oltre alla candidata presidente Barbara Russo, Stefano Percudani (223 voti), Fabio Carzaniga (202 voti)

Il Collegio dei revisori sarà composto da: Mario Brenna (presidente), Luigi Corbella (componente effettivo), Matteo Gandini (componente effettivo), Giovanni Romanò (supplente), Luigi Porta (supplente).

Augusto Riva

Eletti per il comitato pari opportunità: Barbara Brambilla, Francesca Giovanna Mascheroni, Alfonso Villa, Angela Salvo, Elena Arienti, Stefano Congiusti.

«Sono particolarmente contento dell’affluenza», commenta Riva, «voglio, quindi, ringraziare i colleghi che hanno votato numerosi nonostante la novità del voto online».

«Entrambi i contendenti sono professionisti di livello eccellente», aggiunge Federico Ratti, presidente uscente dell’OdcecMB, «l’ampia vittoria della lista in continuità, però, premia soprattutto il lavoro che ho fatto nei cinque anni all’Ordine, fatti di impegno e passione per la nostra professione”.

«Il mio ringraziamento va a tutti i colleghi che hanno votato per il cambiamento -commenta Barbara Russo, candidata presidente della Lista 2 - . L’impegno e la passione che mi anima resteranno tali per apportare accanto al nuovo presidente Riva, con cui mi congratulo, tutto il contributo si cui il Consiglio avrà bisogno».

