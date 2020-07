Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

MONZA CONTAINERS EXPORT (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, aumenta la fiducia dei consumatori e delle imprese. Ma l’export fa meno 11 per cento I dati di Assolombarda sulla ripresa. A giugno qualche timido segnale di speranza dopo i crolli dell’attività in marzo e aprile e i risultati ancora molt negativi di maggio. Crolla anche l’export: a Monza meno 11%

Un crollo in marzo e aprile (-35% e -45% su base annua) un timido miglioramento a maggio (-30%) e ora un giugno con qualche piccolo, incoraggiante segnale di ripresa.

Questo è lo stato dell’arte dell’economia secondo il Booklet Economia di Assolombarda, pubblicato su “Genio & Impresa” (genioeimpresa.it), il web magazine dell’associazione delle imprese che operano nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Nell’ultimo mese, infatti, è cresciuta la fiducia delle famiglie (più 6% in Italia, più 5 nel Nord Ovest) tornando ai livelli di marzo, anche se rispetto all’inizio dell’anno siamo ancora a un significativo meno 10%.

Anche le imprese guardano al futuro con qualche speranza in più: il crollo record registrato a marzo non è stato recuperato (l’indice del manifatturiero -19 punti in Italia e -23 nel Nord-Ovest, nei servizi -47 e -37 punti), ma, sempre a giugno, tutti i settori registrano una crescita.

Intanto il traffico dei veicoli pesanti sulle tangenziali milanesi raggiunge il -8% a giugno, recuperando 20 punti percentuali rispetto all’inizio della fase 2 e 5 rispetto a fine maggio. Riparte con più decisione la mobilità delle persone nel complesso, soprattutto nelle province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia: gli spostamenti monitorati da Enel X nel mese appena trascorso risultano prossimi ai livelli antecedenti l’emergenza, a Milano un -9%.

Preoccupano i dati sull’export: la maggior parte delle province registra un crollo a due cifre, a Monza meno 11%.

