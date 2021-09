Mobile: domenica Mattarella apre il SuperSalone (5-10 settembre) Grande attesa a Rho dopo due edizioni saltate. Tra le novità di quest’anno la possibilità di prenotare all’istante l’oggetto che si vuole comperare. Attenzione: domenica sciopero dei treni regionali.

Tutto pronto ai padiglioni della Fiera di Rho per il Supersalone, l’edizione speciale del Salone del Mobile che apre domenica 5, anche se lo sciopero dei treni regionali previsto domenica potrebbe causare disagi ai visitatori e creare traffico attorno all’area. L’attesa è grande, dopo l’annullamento delle edizioni 2020 e 2021 nel tradizionale periodo primaverile. A tagliare il nastro sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un salone, curato dall’architetto Stefano Boeri, che sarà molto diverso dal passato, ridotto nelle dimensioni e con una fisionomia tipo mostra. In sostanza: non più singoli stand monomarchio ma un percorso con una selezione delle novità che le aziende (in prima fila quelle brianzole) hanno sfornato negli ultimi 18 mesi. Con la speranza di poter riallestire il tradizionale salone nella primavera 2022 e festeggiare al meglio la 60esima edizione.

Spazi ridotti non significa minore offerta. Presenti 423 brand, 170 giovani creativi e 39 maker, per un totale di oltre 1.900 progetti esposti. In sostanza l’esposizione dei prodotti sarà lungo strutture lineari (le “pareti”) che lasciano corridoi amplissimi per garantire il distanziamento tra le persone. Due altre importanti novità di quest’anno: tutte le giornate saranno aperte al pubblico; il pubblico potrà, tramite un Qr code, prenotare gli oggetti esposti per perfezionarne poi l’acquisto.

Numerosi gli eventi collaterali. In mostra 170 progetti di studenti diplomatisi tra il 2020 e il 2021, provenienti da 48 scuole di design di 22 Paesi; atelier, studi, laboratori; una mostra , in collaborazione con ADI/Premio del Compasso d’Oro,con 30 sedie insignite del Premio Compasso d’Oro e più di 100 menzioni d’onore, che racconta l’oggetto più iconico del design. Poi con conversazioni, dibattiti e lectio di designer, architetti, artisti, studiosi e manager provenienti da tutto il mondo; cinque film che raccontano come si sviluppa ogni progetto di design. Infine quattro food court ideate da Identità Golose e animate da nove dei più grandi interpreti della cucina italiana. Tutti gli eventi potranno essere seguiti in streaming sul sito www.saleonemilano.it.

Ingresso previo controllo della temperatura corporea ed esibizione del Green Pass o Eu Digital Covid Certificate. In assenza di Eu Digital Covid Certificate, sono ritenute valide le certificazioni verdi emesse dai paesi dell’area Schengen e da altre nazioni con certificazione equivalente o i certificati con esito di un tampone negativo con validità di 48 ore dall’ora del prelievo. Per questo, sono presenti quattro hub per i tamponi rapidi (Porta Est, Porta Sud, Porta Ovest e Cargo 1) dove sarà possibile effettuare in loco un test antigenico rapido al costo di 22 euro.

Orari e biglietti: dal 5 al 10 settembre a Fiera Milano Rho, dalle 10 alle 19 (venerdì: 10 – 16).I biglietti potranno essere acquistati solo on line, in prevendita al costo di 15 euro sul sito www.salonemilano.it. Anche da casa,sullo stesso sito, la piattaforma digitale del Salone permette di visitare virtualmente le mostre, assistere ai live streaming dei talk, ascoltare in diretta la voce e le opinioni dei protagonisti dell’evento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA