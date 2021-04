Marco Canzi è il nuovo presidente di Acsm-Agam Cinquantun anni, è lecchese. Approvato dall’assemblea dei soci il bilancio 2020. La società ha riportato un risultato netto di 15,4 milioni. Dividento unitario lordo di 0,08 euro.

Marco Canzi è il nuovo presidente di Acsm-Agam. Lo ha eletto l’assemblea dei soci della multiutility, riunitasi oggi, martedì 27 aprile, a Monza, che ha rinnovato anche il Consiglio di amministrazione.

Nel Cda, oltre a Canzi, siederanno Paolo Giuseppe Busnelli (vicepresidente), Nicoletta Molinari (vicepresidente), Annamaria Arcudi, Maria Ester Benigni, Edoardo Iacopozzi, Roberta Marabese, Claudia Mensi, Paola Musile Tanzi, Maria Angela Nardone, Pietro Scibona e Paolo Soldani e Pierpaolo Florian. Il nuovo Consiglio di amministrazione rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

L’assemblea ha approvato il bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e, contestualmente, ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo.

Il bilancio consolidato 2020 del Gruppo Acsm Agam evidenzia infatti i seguenti principali risultati: EBITDA , prima delle partite non ricorrenti , pari a 75,5 milioni di euro (66,2 milioni nel 2019); EBIT , pari a 24,7 milioni di Euro (28,0 milioni nel 2019), in flessione rispetto al 2019 che, si ricorda, aveva beneficiato di partite non ricorrenti positive per oltre 5 milioni di Euro, causa maggiori ammortamenti e accantonamenti.

Marco Canzi

Il Risultato Netto del Gruppo riferito all’esercizio 2020 risulta positivo e pari a 17,9 milioni di euro, in minima flessione rispetto al 2019 (18,6 ml. di Euro).

Nel 2020 sono stati realizzati investimenti complessivi, al lordo delle dismissioni, per 73,2 milioni di euro rispetto ai 60,9 milioni di euro del 2019: un’attenta ripianificazione delle attività ha consentito infatti di recuperare l’iniziale rallentamento conseguente al lockdown.

I principali risultati 2020 di Acsm-Agam S.p.A.: EBITDA, prima delle partite non ricorrenti pari a 1,1 milioni di euro (0,9 milioni nel 2019). Risultato Netto pari a 15,4 milioni di euro (15,5 nel 2019). Al 31 dicembre 2020 l’indebitamento finanziario netto della capogruppo risulta essere di 75,2 milioni di euro (81,9 milioni nel 2019).

L’Assemblea dei Soci ha approvato all’unanimità la proposta del Consiglio di amministrazione e ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a euro 0,08 che verrà messo in pagamento il 23 giugno 2021.

Marco Canzi, 51 anni, è nato a Lecco. È dottore commercialista e revisore contabile, esperto di procedure concorsuali presso il Tribunale di Lecco. Un passato nella consulenza strategica con società internazionali (Accenture e Bain &co), si occupa da anni di servizi pubblici: membro del direttivo energia di Utilitalia, è stato vice-presidente di Acsm Agam nel mandato 2018-2021 e precedentemente consigliere di amministrazione di Lario Reti Holding.

