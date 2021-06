L’annuncio di Amazon, che assume: 3mila posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia entro la fine dell’anno La multinazionale supererà così 12.500 dipendenti nelle oltre 50 sedi italiane (Brianza compresa). A fine 2020 erano 9.500. Aprirà un centro di distribuzione a Cividate al Piano in provincia di Bergamo

Tremila posti di lavoro in Italia a tempo indeterminato in Italia entro l’anno, al termine del quale supererà 12.500 dipendenti contro 9.500 a fine 2020 in oltre 50 sedi in tutta Italia, Brianza compresa.

“I nuovi posti di lavoro che creeremo nel corso dell’anno -spiega Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.essono un’opportunità sia per chi desidera cambiare lavoro e misurarsi con una nuova sfida, sia per quelle persone in cerca di occupazione, perché siamo aperti a tutti i tipi di talenti e di istruzione. Dai linguisti agli ingegneri, dalle opportunità di stage ai ruoli manageriali”.

L’azienda rivendica la certificazione Top Employer Italia 2021 per tutte le attività nel Paese, dai magazzini di distribuzione ai centri di sviluppo.

“Negli ultimi dieci anni, Amazon è diventata uno dei più importanti creatori di posti di lavoro in Italia -commenta- Stefano Perego, VP EU Customer Fulfillment Amazon. Tuttavia, il nostro impegno non è solo una questione di numeri: in Amazon, mettiamo la sicurezza e il benessere dei nostri dipendenti al centro della nostra attività, offrendo loro opportunità professionali stabili e ben retribuite”.

Quest’anno Amazon aprirà due centri di distribuzione a Novara e Cividate al Piano (BG), un centro di smistamento a Spilamberto (MO), oltre a 11 depositi di smistamento in Piemonte, Trentino-AltoAdige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Marche. Amazon ha recentemente presentato anche l’European Innovation Lab a Vercelli, progettato per sviluppare e implementare nuove tecnologie per accrescere ulteriormente la sicurezza dei propri dipendenti e migliorarne costantemente l’esperienza lavorativa. Amazon ha una sede anche in provincia di Monza, a Burago Molgora.

