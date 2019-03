Imprese: sostegno allo sviluppo delle Pmi in un incontro in Assolombarda Il sostegno alle Pmi lombarde attraverso le nuove misure regionali e vecchi strumenti rifinanziati al centro dell’incontro in programma mercoledì 13 marzo nella sede del Presidio territoriale di Monza di Assolombarda.

Le nuove misure a sostegno delle Pmi lombarde che saranno attivate nel primo trimestre del 2019 da Regione Lombardia, oltre a un aggiornamento e a un confronto con i diversi incentivi nazionali e regionali attivi da qualche anno. Questi i principali argomenti dell’incontro che si terrà mercoledì 13 marzo alle 11 nella sede del Presidio territoriale di Monza di Assolombarda.

All’ordine del giorno i contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato; il bando al via che prevede un contributo a fondo perduto, un finanziamento a tasso agevolato e la garanzia gratuita di Regione Lombardia sul 70% del finanziamento, per progetti di sviluppo aziendale; la Nuova Sabatini rifinanziata dalla legge di Bilancio 2019 con uno stanziamento di 480 milioni di euro; incentivo della Cciaa Milano, Monza Brianza e Lodi, “Agevola credito” per facilitare l’accesso al credito delle imprese che realizzano programmi d’investimento produttivi. Non mancheranno, inoltre, un aggiornamento sulle agevolazioni fiscali per investimenti in beni strumentali e un accenno alla nuova misura regionale “Fashiontech” che prevede contributi a fondo perduto per progetti di ricerca e sviluppo presentati da imprese appartenenti alla filiera della moda. Per informazioni: 039 3638222 o fin@assolombarda.it.

