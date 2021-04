Il salone del Mobile si fa: in presenza e su piattaforma digitale Lo ha deciso nella serata di mercoledì 28 aprile FederlegnoArredo. Le date: dal 5 al 10 settembre a Rho Fiera. Con il contorno del FuoriSalone. La manifestazione avrà un curatore di fama internazionale.

Il Salone del Mobile si farà, dal 5 al 10 settembre. Dopo cinque giorni di consultazioni a tutti i livelli, il Cda di FederlegnoArredo, nella serata di mercoledì 28 aprile, ha deciso. Per gli organizzatori sarà “un’edizione innovativa, iconica, unica. Sarà con una veste inedita, attenta a valorizzare le novità, le tecnologie e i progetti delle aziende. A riprendere “il filo” di un discorso interrotto in presenza, ma non per relazione, contatto con mercato, professionisti, clienti o semplici appassionati”.

Dunque sarebbero state superate le perplessità di molti operatori del settore, poco convinti del ritorno economico si investimenti non indifferenti da metter sul piatto subito. Si tratterà di vedere ora quanti accetteranno la sfida.

La decisione è arrivata “al termine di un costruttivo dibattito interno, di un intenso lavoro progettuale a cui ci siamo dedicati in queste settimane conclusosi con la totale condivisione e un voto unanime in cui sono stati analizzati i punti di forza della Manifestazione, i valori storici e simbolici, quelli attuali e prospettici, la coerenza con il programma di rilancio dell’economia del Paese sotto la guida del nuovo Esecutivo, la rilevante condivisione della collettività, le aspettative sia di un pubblico professionale sia di quello generalista in Italia e nel mondo “.

Il progetto dell’evento 2021, comunica FederlegnoArredo, “ sarà affidato e coordinato da un curatore di fama internazionale e punterà a rafforzare legame, relazioni e azioni concrete con il tessuto economico e sociale che riconosce centralità e rilevanza al Salone del Mobile.Milano”.

Gli allestimenti a FieraMilano Rho “dialogheranno con la nuova, inedita piattaforma digitale che sarà presentata a breve. Con attenzione e rispetto delle direttive e delle ordinanze di prevenzione e sicurezza previste per lo svolgimento di eventi fieristici”.

“Sono fiducioso che grazie al supporto ricevuto dalle istituzioni, in primis dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e dalla Presidenza del Consiglio, così come dagli altri Ministeri coinvolti e partecipi”– sottolinea Gianfranco Marinelli, Presidente di FLA Eventi SpA – “e alla volontà delle aziende di dare un contributo alla riuscita della manifestazione, saremo in grado di dare vita a un Salone innovativo e attrattivo sul piano internazionale e di qualità. Siamo consapevoli che il successo di una manifestazione come il Salone del Mobile.Milano sarà confermato dal fatto che i cittadini comprenderanno e apprezzeranno, ancora una volta, l’apporto che è in grado di dare al Paese in termini di crescita, immagine e credibilità. Sono orgoglioso di affermare che anche questa volta daremo il nostro contributo”.

Per Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo “abbiamo vinto una grande sfida: dare alle aziende, dalle grandi alle piccole realtà, che rappresentano il tessuto della filiera, la migliore vetrina per valorizzare le eccellenze internazionali e del made in Italy”.

