Il fondo “Charme” dei Montezemolo investe in Brianza: è nel capitale di Bianalisi Bianalisi ha un nuovo, potente, socio: il fondo “Charme” della famiglia Montezemolo è entrato nell’azionariato della società leader nel settore dei servizi di diagnostica di laboratorio in Italia con sede a Carate.

La famiglia Montezemolo investe nell’azienda caratese di Giuliano Caslini, Bianalisi, tra le società leader nel settore dei servizi di diagnostica di laboratorio in Italia. Charme Capital Partners, che fa capo a Luca Cordero di Montezemolo e al figlio Matteo, e Caslini hanno annunciato di aver sottoscritto un accordo di partnership imprenditoriale per l’ingresso del fondo milanese nell’azionariato di Bianalisi. L’operazione, la cui chiusura è prevista entro fine agosto, è stata effettuata attraverso il nuovo fondo Charme 4, che ha raccolto 500 milioni di euro; mentre il socio di minoranza Columna Capital ha annunciato un reinvestimento di minoranza.

In base agli accordi, Charme 4 entrerà in Bianalisi con una “quota significativa”, garantendo la “totale continuità imprenditoriale con il progetto del fondatore Giuliano Caslini”, che continuerà a ricoprire il ruolo di presidente e amministratore delegato della Società, garantendo piena continuità imprenditoriale e di gestione. Grazie alla sua “consolidata esperienza nel supportare la crescita di aziende di eccellenza in partnership con i rispettivi fondatori”, Charme contribuirà al piano di sviluppo di Bianalisi, supportando la strategia di crescita dell’azienda dei prossimi anni, basata su un ulteriore ampliamento dei servizi attualmente offerti (anche attraverso l’adozione di soluzioni all’avanguardia nella medicina preventiva e nella telemedicina) e un’ulteriore espansione nei servizi corporate, di outsourcing e assicurativi.

Giuliano Caslini

«La partnership stabilita con Charme rappresenta una nuova pagina rilevante nella storia di Bianalisi ed è finalizzata a perseguire un nostro grande obiettivo: diventare leader nazionale nel settore dei servizi di diagnostica di laboratorio in Italia», ha dichiarato Giuliano Caslini, presidente ed amministratore delegato della società Bianalisi.

