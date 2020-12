Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Gli investimenti del Comune di Monza saranno finanzianti da Banco BPM con 5 milioni di euro Banco BPM si aggiudica la gara per finanziare le spese di investimento del Comune di Monza per 5 milioni di euro.

Banco BPM si è aggiudicato la gara pubblica per il finanziamento degli investimenti previsti dal piano economico finanziario del 2020 del Comune di Monza per 5 milioni di euro a 20 anni, con facoltà di estensione a 6 milioni a discrezione dell’ente. Già lo scorso anno Banco BPM si era aggiudicato analoga gara per oltre 6 milioni di euro a 20 anni.

Monza è uno dei territori storici di Banco BPM, in cui la Banca detiene un’importante quota di mercato e in Lombardia ha una quota di mercato di circa il 13%, effettua la gestione di oltre 1.200 servizi di tesoreria e cassa di Regioni, Aziende ospedaliere, Università, enti locali, scuole e altre importanti realtà pubbliche Italiane ed internazionali. Oltre a essere lo storico tesoriere del Comune di Monza, partecipa al raggruppamento temporaneo d’impresa per la gestione del servizio di tesoreria della Regione Lombardia.

«Banco BPM valuta da sempre, con molta attenzione, il supporto agli investimenti degli enti locali e delle loro partecipate - ha dichiarato Francesco Minotti responsabile Istituzionali, enti e terzo settore di Banco BPM - Il plafond di investimenti per oltre 12 milioni di euro che Banco BPM ha messo a disposizione del Comune di Monza negli ultimi 12 mesi permetterà allo stesso di operare interventi a 360° a favore della propria comunità in un territorio per noi così importante».

