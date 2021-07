Gianetti Ruote, voci sul possibile acquirente: sarebbe un gruppo veneto. Intanto si attende l’incontro al Mise

Si accavallano le voci sul futuro dell’azienda di Ceriano Laghetto chiusa licenziando 152 persone. «Se l’intento - dice Pietro Occhiuto della Fiom brianzola- è quello di spolpare l’azienda cedendo pacchetto clienti e macchinari a imprese concorrenti lo ostacoleremo in tutti i modi. In questo caso le istituzioni dovrebbero fare la loro parte perchè questo disegno non si avveri»