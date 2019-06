Fallimento Mercatone Uno: l’assemblea dei clienti a Cesano Maderno con Federconsumatori - VIDEO VIDEO - Riuniti alla sede Auser di Cesano Maderno con Federconsumatori: le storie dei clienti di “Mercatone Uno” e i consigli di Federconsumatori su come agire.

C’è chi ha comprato la cameretta, chi il bagno, chi ha acquistato per sé e in contemporanea ha venduto una cucina completa ai parenti ritrovandosi nella duplice veste, inconsapevolmente scomoda, di compratore e venditore. Sono le storie dei clienti di “Mercatone Uno”, ventimila casi in tutta Italia di cui centinaia soltanto nel punto vendita di Cesano Maderno. Da quando il 25 maggio è stato dichiarato il fallimento, in tanti sono rimasti a mani vuote davanti ai cancelli chiusi insieme ai 1.800 lavoratori. Martedì a Cesano Maderno Alessandro Cherubini, presidente Federconsumatori Monza e Brianza, ha ascoltato le loro storie insieme a Simone Pulici (Cgil) e Matteo Moretti (Filcams).

Melissa Maria Bellavia pochi mesi fa aveva comprato una cameretta. Nunzio Smorta una cucina. Carmen Favoilisi si è ritrovata nella duplice veste di cliente e venditrice. Ma cosa possono fare i consumatori per avere il bene già pagato? Chi volesse rivolgersi al sindacato può scrivere a federconsumatorimb@federconsumatori.monzabrianza.it

