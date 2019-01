Esselunga, nel 2018 vendite e e-commerce in crescita Vendite in negozio e e-commerce in crescita per Esselunga nel 2018. Che allo stesso tempo ha dimezzato i debiti.

Vendite in negozio e e-commerce in crescita per Esselunga.Nel 2018 il Gruppo Esselunga ha realizzato vendite per 7.914 milioni di euro, in crescita del 2,1% rispetto al 2017 (7.754 milioni). “Un risultato ottenuto mantenendo costanti i prezzi a scaffale (quindi inflazione zero), così confermando il primato di convenienza di Esselunga e nonostante un contesto di mercato negativo caratterizzato soprattutto nella seconda parte dell’anno da un calo dei consumi”, analizza l’azienda in una nota.

L’e-commerce ha superato i 236 milioni di euro, registrando +28% rispetto al 2017. Dimezzati i debiti: al 31 dicembre 2018 la posizione finanziaria netta è pari a -436 milioni di euro (era -848 milioni di Euro a fine 2017) grazie a una forte generazione di cassa.

Nel 2018 in Brianza ha aperto il nuovo superstore di Vimercate.

