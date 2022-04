Confartigianato Imprese Lombardia, Giovanni Barzaghi confermato vice presidente vicario La decisione è stata presa al termine del consiglio direttivo che si è riunito sabato 9 aprile. Barzaghi è già presidente di Confartigianato per Milano, Monza Brianza. Conferma come guida del livello regionale della Federazione anche per Eugenio Massetti.

Vice presidente vicario di Confartigianato Imprese Lombardia: conferma per un altro mandato a Giovanni Barzaghi, già presidente per Milano, Monza Brianza. La decisione è venuta al termine del Consiglio direttivo che si è riunito sabato 9 aprile, in occasione della 11esima Conferenza Organizzativa che si è interrogata sull’identità d’insieme, cioè sul valore e la missione della rappresentanza con la presentazione di un corposo documento di indirizzo e analisi con le linee programmatiche della Federazione per il quadriennio fino al 2026.

Giovanni Barzaghi

Conferma come guida del livello regionale della Federazione anche per Eugenio Massetti.

La Conferenza Organizzativa ha visto l’intervento dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi che ha sottolineato: «Il 99% delle imprese lombarde sono PMI e fanno registrare risultati di export davvero sorprendenti, il che ci conferma che la grandezza delle aziende non sta nella dimensione, ma nel valore che esprimono. Il compito della Regione per supportarle è connettere know how con programmi strategici di filiera. Ascoltare e tutelare le esigenze delle PMI vuol dire tutelare il lavoro, che è la priorità della Lombardia e dei lombardi».

Vittorio Emanuele Parsi, Ordinario di Scienze Politiche dell’Università Cattolica Milano, ha tracciato il contesto geo-politico internazionale in cui operano le PMI; mentre Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio e Vincenzo Mamoli, segretario generale Confartigianato Imprese, hanno dialogato sull’identità d’insieme nel complesso scenario socio-economico attuale. Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà e Ordinario di Statistica all’Università Bicocca Milano, ha fatto il punto sui corpi intermedi nella democrazia di oggi e di domani spiegando “La MPI e l’artigianato sono un elemento che compone la biodiversità caratteristica dell’economia lombarda; il corpo intermedio ha il compito di creare e rafforzare l’humus imprenditoriale e lo scopo sociale d’educazione al bene comune”.

