Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Blockchain, tecnologia al femminile e pane: un webinar del Gruppo Donne Confimi Il Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza e Bergamo affronta l’argomento blockchain in un webinar in programma mercoledì 17 novembre a Monza e dal titolo “Let blockchain surprise you”.

Blockchain o Stem, termini che ormai tutte le aziende conoscono perché è nell’ottica della trasformazione digitale che si dirige il futuro del lavoro. Il Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza e Bergamo affronta l’argomento al femminile in un webinar in programma mercoledì 17 novembre a Monza e dal titolo “Let blockchain surprise you”.

Tecnologie al femminile, ma anche tracciabilità e pane. Perché saranno due gli ambiti del talk: Maria Vittoria Trussoni di Ntt Data “illustrerà il suo percorso Stem, la passione per la tecnologia e, soprattutto, sorprenderà col fascino misterioso della blockchain, calandoci così nei contesti di business per comprendere il ruolo dell’innovazione nella trasformazione delle aziende e le nuove tecnologie per il Pnrr”.

Nella seconda parte Confimi Bergamo porta alla scoperta del progetto I&T Hub: insieme a Genuine Way per conoscere la case history “Blockchain Qui vicino”, assaporando il progetto “Alle origini del pane, dal campo al panificio con la blockchain”.

Apertura affidata a Paola Marras, presidente Gruppo Donne Imprenditrici Confimi Monza e Bergamo.

L’incontro è in programma all’Helios Hotel, iscrizioni sul sito di Confimi. Il green pass è obbligatorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA