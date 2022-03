Assolombarda: un desk per aiutare le aziende a gestire le conseguenze della guerra Russia-Ucraina Continui aggiornamenti anche sulle decisioni di Ue e Governo italiano che possono interessare alle imprese e indicazioni sui temi dell’energia e in generale sulle ricadute economiche del conflitto. C’è spazio anche per la Caritas

La crisi tra russia e Ucraina dovuta alla guerra si fa sempre più preoccupante. E in una fase di particolare incertezza per le imprese Assolombarda, l’associazione degli industriali milanesi, brianzoli, di Lodi e di Pavia, ha deciso di supportarle mettendo a disposizione un desk online come punto di riferimento per fornire un aggiornamento continuo e puntuale delle notizie legate alla crisi che hanno un impatto diretto sul “fare impresa”.

Il desk si trova sul sito di Assolombarda al link https://www.assolombarda.it/desk-russia-ucraina. C’è una parte dedicata alle principali news e alle analisi di carattere economico che restituiscono sia un monitoraggio delle principali notizie sia sintetici dossier tematici sull’impatto della crisi prodotti dal Centro Studi dell’Associazione.

Nella sezione gli utenti possono trovare anche un focus sui servizi specifici di Assolombarda per rispondere alle domande delle aziende sulle sanzioni imposte nell’ambito del conflitto, per informare le imprese riguardo le ricadute in tema di energia, per accompagnare le aziende nella prevenzione e gestione di possibili attacchi cyber.

Vengono aggiornate anche le misura adottate da Ue e Italia relativamente alle aziende. Assolombarda aderisce al progetto di Caritas Ambrosiana a sostegno della popolazione colpita dal conflitto, un’iniziativa di solidarietà a cui è riservato uno spazio dedicato per dare la possibilità alle imprese di contribuire.

