Assolombarda, Spada visita il polo tecnologico di Nokia a Vimercate: «Qui si progettano le più avanzate modalità d’uso, come il 5G» Il presidente degli industriali milanesi e monzesi era accompagnato da Gianni Caimi: «L’innovazione digitale - ha spiegato Spada- è una delle frontiere su cui si concentrano le più grandi aspettative del sistema economico italiano»

Visita al “Vimercate Technology Center” per il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, il presidente della sede di Monza e Brianza Gianni Caimi e il direttore generale Alessandro Scarabelli. Accompagnati da Giuseppina Di Foggia – AD e VP di Nokia Italia sono stati al Polo tecnologico di Nokia,

“L’innovazione digitale è una delle frontiere su cui si concentrano le più grandi aspettative del sistema economico italiano - ha detto Spada in occasione della visita- e rappresenta un fondamentale volano per il futuro del nostro Paese. In questo contesto, Nokia e il suo Polo di Ricerca e Sviluppo a Vimercate sono un centro di eccellenza mondiale sulle tecnologie di trasporto radio”.

“ Qui, nel cuore della Brianza -ha continuato- si progettano e realizzano le più avanzate modalità d’uso come il 5G. Innovazione non significa solamente studio e applicazione di nuove tecnologie digitali, ma anche attivare e ingaggiare il territorio e le sue imprese su nuove sfide, come la formazione avanzata e il trasferimento tecnologico, capaci di trainare lo sviluppo industriale e sostenerne la competitività. Quello di Nokia a Vimercate è un esempio di come una multinazionale abbia saputo creare un ecosistema virtuoso di competenze e di scambio continui che viene incoraggiato e sostenuto da visione e progettualità”

