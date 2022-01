Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Chiara Pederzoli)

Azienda Rovagnati Monza-Villasanta (Foto by Chiara Pederzoli)

Altro lavoro a società esterne: lunedì sciopero di otto ore alla Rovagnati L’agitazione è stata indetta da Fai Cisl e Flai Cgil con le Rsu. I sindacati hanno chiesto la sospensione immediata dell’appalto delle sale bianche (dove vengono realizzati gli affettati) di Villasanta, ma l’azienda ha risposto picche

Sciopero di otto ore lunedì 24 gennaio alla Rovagnati dopo che l’azienda ha deciso di continuare con la terziarizzazione del lavoro, affidandone altro a una società esterna.

L’agitazione è stata indetta da Fai Cisl e Flai Cgil con le Rsu. Le richieste dei sindacati riguardano un incontro urgente anche sul piano industriale (si terrà il 26 gennaio) ma anche la sospensione immediata dell’appalto delle sale bianche (dove vengono realizzati gli affettati) di Villasanta,

Una eventualità respinta dall’azienda che ha annunciato il passaggio della linea di produzione alla cooperativa incaricata. “Un atto grave -recita un volantino delle organizzazioni dei lavoratori- che colpisce la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori e il ruolo della rappresentanza sindacale. Rovagnati non vuole ascoltare e confrontarsi per trovare soluzioni condivise. Lavoratori e lavoratrici hanno contribuito alla crescita e alla fama di questa importante aziende del settore e non ci stanno a essere messi da parte”.

