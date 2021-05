Alessandro Azzi confermato alla guida della Federazione lombarda delle Bcc Alessandro Azzi è stato confermato al vertice della Federazione Lombarda delle Banche di credito cooperativo.

Alessandro Azzi è stato confermato al vertice della Federazione lombarda delle Banche di credito cooperativo. A rieleggerlo, nella mattinata di sabato 29 maggio, l’assemblea delle Bcc della Lombardia, riunitasi (in parte in presenza e in parte tramite collegamento da remoto, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza anti-Covid) presso la sede della Federazione, per l’approvazione del Bilancio 2020 e il rinnovo di CdA, collegio sindacale e collegio dei probiviri. In carica dal 1991 (presidente di Federcasse dal 1991 al 2017 e della Bcc del Garda dal 1985 al 2019) l’avvocato Alessandro Azzi ha ricevuto nuovo mandato per proseguire il proprio incarico alla guida della Federazione nel corso del prossimo triennio.

I delegati in presenza

«Anche nel 2020 – anno che passerà alla storia per la grave emergenza sanitaria e socio economica innescata dal diffondersi della pandemia ancora in corso – le Bcc lombarde hanno confermato la propria missione, dimostrando vicinanza e sostegno alle comunità in cui operano e di cui sono componenti strutturali - ha dichiarato Azzi a margine dell’assemblea -. E le comunità hanno riconosciuto l’impegno e il protagonismo delle nostre Bcc, dando loro fiducia: nel corso dell’anno abbiamo registrato, infatti, un incremento dei volumi e delle quote di mercato del Credito cooperativo in Lombardia. Trend positivo confermatosi anche in questi primi mesi del 2021. Intendiamo rappresentare sempre di più un luogo di incontro e di scambio virtuoso per le tutte le nostre associate, che fanno riferimento ad entrambe le Capogruppo (Iccrea e Ccb), perché siamo convinti che, soprattutto in questo momento storico, l’unione faccia la forza».

