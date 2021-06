Agrate, Tower ospite di ST nella fabbrica che realizzerà le super fette di silicio ST e Tower uniranno le proprie risorse per accelerarne il ramp-up**, fattore chiave per raggiungere un alto livello di utilizzo degli impianti e, di conseguenza, un costo competitivo per wafer di silicio. La produzione partirà nella seconda metà del 2022

Un opsite per ST nella nuova fabbrica in costruzione ad Agrate. La multinazionale italo francese, infatti, ha annunciato un accordo con Tower Semiconductor, foundry* leader nella fornitura di soluzioni nel campo dei semiconduttori analogici ad alto valore, che riguarda Agrate R, il sito produttivo in via di realizzazione per fette di silicio da 300 mm che potrebbe essere operativo dalla seconda metà del 2022.

ST e Tower uniranno le proprie risorse per accelerarne il ramp-up**, fattore chiave per raggiungere un alto livello di utilizzo degli impianti e, di conseguenza, un costo competitivo per wafer di silicio. ST condividerà la clean room (camera bianca) di R3, dove Tower avrà a disposizione un terzo dello spazio totale per installare le proprie macchine.

ST e Tower condivideranno lo spazio della clean room e l’infrastruttura dell’impianto. Le due aziende investiranno nelle rispettive attrezzature di processo e opereranno insieme per accelerare la qualifica della fabbrica e il conseguente ramp-up. Le attività operative continueranno ad essere gestite da ST, con alcuni dipendenti di Tower distaccati in ST in ruoli specifici per supportare la qualifica della fabbrica e il ramp-up dei volumi di produzione, così come in altri ruoli ingegneristici e di processo. Nella fase iniziale, in R3 saranno qualificati processi da 130, 90 e 65 nanometri per dispositivi di potenza intelligente, analogici a segnale misto e RF. I prodotti basati su queste tecnologie saranno usati in particolare in applicazioni automotive, industrial e di personal electronics.

“Il parametro chiave per la performance industriale ed economica di una fabbrica è il suo livello di utilizzo. Con Tower avremo un grande partner per la produzione in volumi di dispositivi analogici, di potenza e a segnale misto, che ci consentirà di qualificare e fare il ramp-up della fabbrica Agrate R3 a 300 mm in tempi molto più brevi. Avremo così la possibilità di utilizzare l’impianto a livelli ottimali già quasi nelle prime fasi di produzione. La capacità produttiva della fabbrica a pieno regime potrebbe essere perfino superiore rispetto alle stime del 2018, quando abbiamo avviato il progetto”, ha detto Jean-Marc Chery, President & CEO di STMicroelectronics. “I prodotti fabbricati in Agrate R3 supporteranno i mercati dell’auto, dell’industrial e della personal electronics. In un’ottica di medio-lungo termine, contribuiranno ad attenuare le tensioni sul lato dell’offerta in una vasta gamma di applicazioni.”

Russell Ellwanger, CEO di Tower, ha commentato: “Siamo molto lieti di annunciare questa partnership con STMicroelectronics. ST è molto nota per le sue tecnologie avanzate, la sua eccellenza operativa e la sua integrità. Guardiamo con entusiasmo ad una collaborazione di successo per entrambi. Le solide capacità di esecuzione di Tower in dispositivi RF analogici, piattaforme di potenza, display e altre tecnologie basate sui 65 nm e i 300 mm saranno notevolmente potenziate grazie a questa attività ad Agrate; potremo più che triplicare la capacità di foundry da 300 mm di Tower per servire in maniera ottimale la crescente domanda dei nostri clienti in questi mercati in forte crescita.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA