Verso Napoli-Monza, Adriano Galliani fa visita al murales di Maradona

Nella seconda giornata di campionato il Monza va a caccia dei primi punti storici in Serie A. Il match contro i partenopei, avversario ostico, è in programma domenica 21 agosto alle 18:30 allo stadio “Diego Armando Maradona”. Intanto l’Amministratore Delegato dei biancorossi, Adriano Galliani, a poche ore dall’inizio della gara contro gli azzurri di De Laurentiis, ha fatto visita al murales di Maradona che si trovare nei Quartieri Spagnoli di Napoli, portando in dono una maglia del Monza col numero dieci e una sciarpa. Una bella iniziativa da parte della società brianzola che ha voluto così omaggiare “El Pibe de oro”, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi.

Curiosità

Il murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli fu realizzato da Mario Filardi, un giovane artista, all’età di 23 anni. Filardi impiegò esattamente due notti e tre giorni per fare il murales di Maradona, grazie anche a una colletta del quartiere. Nativo dei Quartieri Spagnoli, teneva particolarmente alla sua opera. E alla conclusione del murales Filardi e altre persone del quartiere festeggiarono con dei fuochi d’artificio.