Vero Volley trionfa sulla sabbia di Riccione: è Coppa Italia

È del Vero Volley Monza la Coppa Italia di beach volley: le monzesi hanno trionfato nella seconda tappa del Vivo Lega Volley Summer Tour 2022, andata in scena sulla spiaggia di Riccione. E dopo la Supercoppa Italiana del 2019, per la formazione della sabbia guidata da Luca Bucaioni è arrivato il secondo trofeo nella storia della manifestazione 4×4 organizzata dalla Lega Volley Femminile.

Monza in finale ha superato Busto Arsizio (già battuto al primo turno) al termine di un match equilibrato chiudendo 15-12 il terzo set con una scatenata Traballi, poi premiata come MVP del torneo.

Vero Volley Coppa Italia Sand

Vero Volley trionfa sulla sabbia di Riccione: le avversarie

Nel corso della manifestazione hanno poi perso con Cuneo (1-2) e vinto con Casalmaggiore 2-0 (15-9, 15-7) nella gara che valeva un posto in Semifinale, sempre nella giornata di sabato. Domenica mattina la serie vincente è proseguita col successo contro San Giovanni Marignano per 2-1 (15-13, 13-15, 15-8), grazie anche a Traballi e Partenio in attacco, Negretti e Parrocchiale in difesa e Turlà in regia, con Dalla Rosa di supporto quando chiamata in causa.



Ora c’è l’ultimo appuntamento dell’edizione 2022, in programma il prossimo weekend a San Benedetto del Tronto, dove verrà assegnato lo Scudetto di Sand Volley 4X4.

“È stata una bellissima tappa, ricca di soddisfazioni – ha commentato Beatrice Negretti – Alziamo questa Coppa Italia con gioia dopo un cammino che ci ha visto prendere confidenza gradualmente. Essendo un gruppo del tutto nuovo rispetto alla scorsa settimana, abbiamo trovato l’amalgama giusta partita dopo partita, potendo contare su delle ottime individualità e un buon lavoro di squadra, che alla fine paga sempre. A San Benedetto del Tronto partiremo con la stessa voglia e determinazione, con la speranza di poter arrivare sul gradino più alto del podio come oggi”.