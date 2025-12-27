Tra Natale e Capodanno in Brianza tante gare di ciclocross da copertina

Gare di Ciclocross da copertina: dopo Albiate dove si è disputata la 29ma edizione del Cross della Vigilia, il 6 gennaio a Seregno, nel Parco 2 Giugno alla Porada, andrà in scena la quinta edizione del Trofeo Città di Seregno promosso dalla Respace Bike in collaborazione con la Salus Ciclistica Seregno De Rosa ed altre realtà del territorio, tappa finale del Campionato italiano di società giovanili edizione 2025-2026.

Ad Albiate si è rinnovato, nel Parco di Villa Campello, l’appuntamento in ricordo di Giovanni Bartesaghi con la kermesse curata dagli amici di Giò e dalla Smo Sport Management Organization.

In particolare, nella prova per juniores, doppietta della Sc Afredo Binda con Ivan Colombo che ha tagliato il traguardo davanti a Pietro Mantasia; terza posizione per Morgan Gilardoni (Giaveno). Nella gara femminile successo per Vittoria Girardi (Hard Rock Team). Tra gli Allievi, Mattia Ostinelli, classe 2010 tesserato per la Salus Seregno, ha conquistato il successo davanti al coetaneo Nicolò Colombo (Ktm Spada) e al bergamasco Cristian Azzolari (Ktm Academy Le Marmotte).

Tra i ragazzi (classe 2011). Nathan Longhi (FAS Guerciotti) ha avuto la meglio su Luca Ferro (Bustese Olonia) e su Davide Ghezzi della Salus Ciclistica Seregno. Tra le Donne Allieve Isabel Di Sciuva (Cicli Fiorin-Baruccana di Seveso) ha superato Melanie Bosonin (Cicli Fioni Cycling).

A Seregno nella tappa finale del Campionato italiano di società (lo scorso gennaio la Salus Ciclistica ha festeggiato a Follonica il tricolore crono relay Cat. società giovanili) le gare iniziano alle 10 per gli amatori (F2, F3, F4), seguite da quelle per Juniores, donne U23 Elite ed Amatori, dagli uomini U23, Elite ed Amatori. Nel pomeriggio, dalle 13.30 gareggeranno gli Esordienti maschili, quindid alle 14.15 Allieve ed Esordienti femminili e dalle 15 dagli Allievi maschili. Al termine cerimonia conclusiva del campionato italiano per società.

Il percorso si snoda per 2500 metri all’interno del Parco Porada su terreno battuto, erboso, con un breve tratto d’asfalto. Il circuito comprende diversi passaggi tra alberi e dossi naturali con aggiunta di ostacoli artificiali.