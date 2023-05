Torino-Monza 1-1, Peluso: «Siamo capitanati da un ottimo condottiero»

Un Monza dai due volti quello visto in scena oggi, domenica 7 maggio, all’Olimpico Grande Torino contro i granata di Ivan Juric: in difficoltà nel primo tempo e arrembante nella ripresa, dal vantaggio di Sanabria al gol da cineteca di Caprari che ha firmato la rete del definitivo 1-1 al tramonto del novantesimo.

Le dichiarazioni post-gara di Federico Peluso

Nella pancia del Grande Torino, a fine partita ai microfoni di DAZN, al posto dello squalificato Raffaele Palladino, per lo staff tecnico biancorosso è intervenuto il collaboratore tecnico Federico Peluso (il vice allenatore è Stefano Citterio, ndr), ex calciatore di Juventus, Sassuolo e Atalanta, che ha commentato il sesto risultato utile consecutivo del Club brianzolo.

La rete di Caprari: un’azione fantastica

Ecco le dichiarazioni ufficiali di Peluso: «Gol di Caprari? Gianluca ci ha abituato a farci vedere gol belli e sicuramente è stata un’azione fantastica. Se lo merita per come si sta comportando in settimana e gli faccio i miei più vivi complimenti».

Inizio di gara in difficoltà

«Perché il Torino vi ha messo tanto in difficoltà? Lo sapevamo. Il Torino è una squadra allenata da un ottimo allenatore (Ivan Juric, ndr) che ti fa giocar male perché viene forte sui riferimenti, uomo su uomo. Se non hai il coraggio e la bravura di pulire le palle sporche e di giocare veloce, ti mette in difficoltà e magari all’inizio abbiamo subito un po’ quello».

La scelta vincente

«Passaggio al 4-2-3-1 con Ciurria terzino destro? Col cambio modulo (dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1, ndr) volevamo aprire i loro difensori e con questo modulo volevamo aprire la loro linea difensiva con le nostre punte e fare agire Pessina tra le linee e avere Petagna come nostro punto di riferimento. Credo sia stata una scelta azzeccata che ci ha portato dei grossi benefici. Voglio fare i complimenti a tutti, anche a chi è subentrato».

Parola d’ordine: sacrificio

«È stata una partita di sacrificio. Credo che questo gruppo stia dimostrando, domenica dopo domenica, il suo valore e ci stiamo togliendo delle enormi soddisfazioni».

Un ottimo condottiero per un grande team

«Da dove è arrivato il cambio modulo? Noi siamo un team capitanati da un grande allenatore. Oggi sto facendo le veci delle veci perché voglio nominare anche Stefano Citterio che è il suo secondo. Siamo una squadra che lavoriamo da squadra e capitanati da un ottimo condottiero che è Raffaele».