Torino-Monza 1-0, le pagelle: Di Gregorio e Izzo i migliori, Pessina giornata nera

TORINO-MONZA 1-0 (0-0)

MARCATORI st 24’ rig. Sanabria

TORINO (3-4-1-2) Milinkovic-Savic 6; Tameze 6.5 (38’st Lovato n.g.), Buongiorno 6, Rodriguez 6 (38’st Masina n.g.); Bellanova 6.5, Ricci 6, Linetty 6, Lazaro 6; Vlasic 5.5; Okereke 5.5 (17’st Sanabria 6.5), Zapata 6.5. A disp.: Gemello, Popa, Pellegri, Sazonov, Kabic, Vojvoda, Savva. All.: Juric 6

MONZA (4-2-3-1) Di Gregorio 7; Birindelli 6 (32’st Zerbin 6), Izzo 7, Pablo Marì 6, A.Carboni 5.5 (11’st Pedro Pereira 6); Akpa Akpro 6.5 (25’st Caldirola 6), Gagliardini 6; Colpani 6 (25’st V.Carboni 5.5), Pessina 5, Maldini 5.5 (11’st Mota Carvalho 6); Djuric 6. A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Colombo, Colombo, Ferraris, Beretta, Kyriakopoulos, Ciurria. All.: Palladino 6

Di Gregorio 7 Le prende tutte, su Zapata, su Buongiorno, su Okereke, non può nulla solamente sul rigore di Sanabria. Un rigore peraltro piuttosto generoso

Birindelli 6 Lazaro non è un pericolo, Okereke men che meno, forse potrebbe anche spingere un filino di più, ma complessivamente la prestazione è sufficiente (32’st Zerbin 6 Cerca di aggiungere un po’ di brio e frenesia ad un finale particolarmente complicato)

Izzo 7 Clamoroso in chiusura in almeno un paio di occasioni, a lungo il migliore in campo. Nessun errore e tanto apporto nel suo vecchio stadio contro la sua vecchia squadra

Pablo Marì 6 Preciso in anticipo nel duello con Zapata, allontana le apprensioni con la solita apprezzabile gestione

A.Carboni 5.5 Messo in difficoltà da un Bellanova in versione sprinter, fatica a controllare la sua zona e rischia spesso si venire imbucato (11’st Pedro Pereira 6 Schierato a destra, non corre alcun pericolo)

Akpa Akpro 6.5 Cancella dalla partita Vlasic levando al Torino l’imprevedibilità solitamente portata dal trequartista croato. Positivo (25’st Caldirola 6 Nella mischia per il finale contiene come può in inferiorità numerica)

Gagliardini 6 Arpiona tanti possessi e gestisce abilmente la zona di competenza, senza strafare e nemmeno senza spingere troppo a dire il vero

Colpani 6 Conclude ripetutamente verso Milinkovic-Savic, anche un po’ sfortunato. Le azioni pericolose, in ogni caso, passano tutte da lui (25’st V.Carboni 5.5 Spaesato in posizioni di campo non sue, non riesce a mettere quell’energia necessaria in una situazione già compromessa)

Pessina 5 La solita partita ovunque naufraga sulla trattenuta tanto minima quanto inutile ai danni di Ricci. Il tutto si conclude con il pastrocchio della seconda ammonizione per un’entrata in ritardo a metà campo, anche questa evitabile. Peccato perché la posizione fluida stava funzionando e il Monza non stava correndo rischi

Maldini 5.5 Dialoga e apre spesso sulla destra innescando Colpani, gli sono mancati più di tutto la forza e lo spunto per provare a concludere (11’st Mota Carvalho 6 Entra e alla prima occasione mette Djuric fronte porta per il comodo tocco del vantaggio)

Djuric 6 Spreca l’occasione migliore che gli si presenta, sullo 0-0, e questo abbasserebbe il voto di diritto, ma per il resto della gara è assolutamente prezioso nel controllare i cieli sui calci piazzati disinnescando tanti palloni che avrebbero potuto portare rischi e ripulendone altrettanti per le ripartenze dei suoi

Palladino 6 La imposta per togliere al Torino i punti di riferimento anche a costo di perderne qualcuno in prima persona, imbriglia Juric e lo costringe ad una gara sottoritmo per larghi tratti. Punito da un rigore casuale.