Tiro con l’arco: le donne dell’Arco Monza e Brianza vincono il tricolore

La Brianza si veste di tricolore: a Rovereto, nei Campionati italiani una delle competizioni più importanti nel panorama nazionale del tiro con l’arco, nel rendiconto finale delle società brianzole brillano diverse medaglie innanzitutto quella d’oro vinta nel compound dalla squadra junior della Burarco Vimercate; quindi le medaglie conquistate nell’arco nudo dagli Arcieri del Sole Solaro (bronzo individuale con la junior Federica Gobbato; argento con la squadra senior maschile; oro con la squadra junior femminile) quindi quella d’oro vinta dalla squadra senior femminile Arco Monza e Brianza. Infine, Nell’arco tradizionale olimpico, ancora una medaglia d’oro dalla formazione junior di Solaro.

Tiro con l’arco: gli altri risultati ai Campionati Italiani

Nella specialità arco nudo, la Burarco Vimercate con la squadra composta da Barbara Trevisanut, Bianca Armillotta, Camilla Brioschi ha vinto il titolo di classe junior dopo aver totalizzato 1.832 punti superando il Team Arcieri Altopiano Pinè con 1827 punti.

Confermando le previsioni della vigilia, nell’evento che ha riunito i migliori arcieri italiani per una manifestazione di alto livello, la squadra arco nudo femminile dell’ArCoMonza, composta da Daniela Sangiorgio, Alessia Passoni e Elena Imprenti Elena ha conquista il titolo di Campione italiano di classe senior 2025 con 1537 punti davanti agli Arcieri Città di Plescia con 1515 punti. La Sangiorgio inoltre con il 12mo posto nella qualifiche ha guadagnato l’accesso agli scontri individuali dove è stata superata da Linda Grezzani campionessa europea 2025.

Tiro con l’arco: 18 tesserati degli Arcieri del Sole

Agli italiani erano presenti ben 18 atleti tesserati agli Arcieri del Sole di Solaro e molti di loro sono rientrati in sede con medaglia al collo. Negli archi Nudi la squadra con Pietro Maiocchi, Luigi Moreschi e Massimo Egidio Volpi ha conquistato il secondo posto di classe nei senior. Qualificate anche la squadra junior con Cecilia Padovan, Federica Gobbato e Piao Ylenia, ma essendo l’unica formazione di categoria non è stato possibile assegnare il titolo. In compenso la Gobbato ha vinto il terzo posto di classe junior individuale. Infine nell’arco tradizionale, la squadra con Alberto Costanzo, Riccardo Dilecce, Matteo Villa ha vinto il titolo con 1811 punti superando gli Arcieri Montalcino con 1778 punti.