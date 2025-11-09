Monza Sport

Tiro con l’arco, l’ArCo Monza domina a Gallarate in una prova a carattere nazionale

La società del capoluogo ha confermato in questa uscita l'ottimo standard qualitativo dei suoi portacolori. Buone notizie anche dagli altri brianzoli in gara
di
Tiro con l'arco 2025 Gallarate gara
Da sinistra, Corti, Passoni e Sangiorgio

La squadra dell’ArCo Monza che gareggia nell’arco nudo ed è composta da Daniela Sangiorgio, Alessia Passoni, Elena Imprenti ha conquistato il primo posto anche nella gara nazionale di tiro alla targa svoltasi a Gallarate e organizzata nella palestra di via Praderio dalla Compagnia Arcieri Monica. Il “trio delle meraviglie” campione italiano in carica, titolo vinto lo scorso mese di luglio a Rovereto, oltre alla vittoria nella prova a squadre ha conquistato il primo e secondo posto individuale con Alessia Passoni e Daniela Sangiorgio, quest’ultima campionessa lombarda in carica, grazie alla vittoria conquistata il 24 giugno a Canegrate.

Tiro con l’arco: bene anche Bosco delle Querce e Polisportiva Besanese

A Gallarate, inoltre, gli arcieri dell’ArCo Monza hanno vinto, nella divisione arco olimpico, medaglie di bronzo con il Master Maurizio Cecchetto e con la squadra Seniores composta da Mattia Amati, Stefano Ponti e Andrea Ballo. Nel ricurvo tra gli atleti della società Bosco delle Querce Seveso si è distinto il Master Massimo Valenti che ha vinto l’argento (come aveva fatto nella gara disputata a Oggiono), mentre nella analoga categoria femminile Maria Carla Corti, Monica Redaelli e Patrizia Mazzupappa della Polisportiva Besanese Tiro con l’arco, dopo aver monopolizzato l’intero podio, hanno vinto anche l’oro a squadre.

Tiro con l’arco: medaglie anche per Solaro e Vimercate

Medaglie individuali ed una con la squadra Seniores maschile hanno gratificato l’importante prestazione degli atleti della Compagnia Arcieri del Sole di Solaro: nel compound il Senior Andrea Beraldo ha vinto l’oro; nell’arco nudo Emiliano Giuranno l’argento e poi ha aggiunto l’oro vinto con la squadra completata da Fabio Capoferri e Cristian Trolese. Infine, la squadra Master della Burarco Vimercate in gara nell’arco olimpico con Giovanni Francio, Andrea Sansone e Giovanni Crippa ha conquistato la medaglia d’argento.

L'autore

Decano dell’informazione sportiva brianzola, giornalista pubblicista iscritto all’Albo dal 1976. Appassionato di calcio, impegnato nella diffusione di sport dai più considerati “secondari” (ginnastica artistica/ritmica, tiro con l’arco, ski-roll, sci di fondo, nuoto sincronizzato etc.).

Tags