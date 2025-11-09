La squadra dell’ArCo Monza che gareggia nell’arco nudo ed è composta da Daniela Sangiorgio, Alessia Passoni, Elena Imprenti ha conquistato il primo posto anche nella gara nazionale di tiro alla targa svoltasi a Gallarate e organizzata nella palestra di via Praderio dalla Compagnia Arcieri Monica. Il “trio delle meraviglie” campione italiano in carica, titolo vinto lo scorso mese di luglio a Rovereto, oltre alla vittoria nella prova a squadre ha conquistato il primo e secondo posto individuale con Alessia Passoni e Daniela Sangiorgio, quest’ultima campionessa lombarda in carica, grazie alla vittoria conquistata il 24 giugno a Canegrate.

Tiro con l’arco: bene anche Bosco delle Querce e Polisportiva Besanese

A Gallarate, inoltre, gli arcieri dell’ArCo Monza hanno vinto, nella divisione arco olimpico, medaglie di bronzo con il Master Maurizio Cecchetto e con la squadra Seniores composta da Mattia Amati, Stefano Ponti e Andrea Ballo. Nel ricurvo tra gli atleti della società Bosco delle Querce Seveso si è distinto il Master Massimo Valenti che ha vinto l’argento (come aveva fatto nella gara disputata a Oggiono), mentre nella analoga categoria femminile Maria Carla Corti, Monica Redaelli e Patrizia Mazzupappa della Polisportiva Besanese Tiro con l’arco, dopo aver monopolizzato l’intero podio, hanno vinto anche l’oro a squadre.

Tiro con l’arco: medaglie anche per Solaro e Vimercate

Medaglie individuali ed una con la squadra Seniores maschile hanno gratificato l’importante prestazione degli atleti della Compagnia Arcieri del Sole di Solaro: nel compound il Senior Andrea Beraldo ha vinto l’oro; nell’arco nudo Emiliano Giuranno l’argento e poi ha aggiunto l’oro vinto con la squadra completata da Fabio Capoferri e Cristian Trolese. Infine, la squadra Master della Burarco Vimercate in gara nell’arco olimpico con Giovanni Francio, Andrea Sansone e Giovanni Crippa ha conquistato la medaglia d’argento.