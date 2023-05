Spalletti: “Il Monza l’unica società finora che ci ha accolto con un “Benvenuto Napoli””

A coronamento di una grande partita, il Monza di Raffaele Palladino batte il Napoli per 2-0 grazie alle reti di Mota Carvalho e dell’ex Petagna. Alla fine dell’incontro, nella sala stampa dello U-Power Stadium è intervenuto l’allenatore dei Campioni d’Italia, Luciano Spalletti, che ha commentato così la prestazione sottotono dei suoi ragazzi: “Un Napoli più umano? Tu fai il professionista come si deve. Io come impostazione ho sempre raspato tra i dilettanti. Ho creduto nella figura di allenatore quando ho creduto che le cose dipendessero da me. I ragazzi li vedo che si allenano in maniera seria. Oggi siamo stati sporchi in gara ma l’atteggiamento è stato giusto. Io mi fido dei miei calciatori e ho grandissimo rispetto per questi due anni. Noi vorremmo posizionarci con la linea difensiva sulla metà campo con la qualità del palleggio”.

Spalletti: “Palladino un ottimo allenatore, se ho perso la partita dipende da me”

“Palladino è un ottimo allenatore e con la società hanno costruito una squadra che sa giocare a pallone – ha proseguito – Se ho perso la partita dipende da me. Arrabbiatura per degli episodi? Non ho mai fatto l’arbitro e non so valutare. Ho rispetto per la classe arbitrale. Non siamo arrabbiati ma non siamo stati bravi a sfruttare gli spazi. Motivazione? È sempre la stessa perché abbiamo sbagliato troppi passaggi. In virtù delle ultime tre gare da disputare, vedremo in campo Gaetano? Lo faremo giocare perché così si fa con tutti perché ha qualità da vendere. Può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Si sentono appagati i ragazzi? Se si sentono appagati, diventano presuntuosi tagliando le ali a qualsiasi volo tu voglia fare. Rispetto alla gara di andata che Monza ha incontrato? Un brutto Monza perché mi ha sconfitto (sorride ironicamente, ndr). Anzi, ringrazio il Monza perché al nostro arrivo abbiamo trovato un cartello con la scritta “Benvenuto Napoli” ed è l’unica società che lo ha fatto finora“.