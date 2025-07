La Coppa Italia Next Pro, dopo le gare disputate nell’autodromo di Maranello, ha ripreso il suo percorso e sulla pista di Chiusa Pesio, sono stati scritti i verdetti di una gara sprint e una individuale a cronometro alle quali erano presenti sette atleti della Polisportiva Team Brianza di Lissone, sezione sport invernali e skiroll.

Skiroll: Team Brianza Lissone a trazione rosa alla Coppa Italia Next Pro, la gara Sprint

Nella Sprint su 1.600 metri, in pattinato, nella categoria assoluta femminile, buona qualifica per Camilla Crippa che ha stampato il sesto tempo, per poi chiudere la gara all’ottavo posto dopo una serie di batterie, mentre Valeria Pagani si è inserita in 15° posizione nella prova vinta da Lisa Bolzan (SC Orsago), capace di far valere la sua esperienza in questa specialità.

Lissone skiroll aleti a Chiusa Pesio 2025

Spazio anche alle categorie giovanili e nella sezione Children dove erano presenti numerosi atleti piemontesi, la monzese Arianna Forzatti ha conquistato l’ottavo posto mentre nella gara assoluta maschile gli altri atleti tesserati al Team presieduto da Maurizio Mariani hanno ottenuto i seguenti piazzamenti: 19° Furio Agradi, 25° Marco Forzatti, 26° Marco Corsini, 32° Romeo Cesana.

Skiroll: Team Brianza Lissone a trazione rosa alla Coppa Italia Next Pro, l’individuale a cronometro

Importanti risultati sono stati conquistati dagli atleti brianzoli nella individuale a cronometro con partenza ogni 30” in pattinato. Nella categoria U16 sul percorso di km 8, Arianna Forzatti si inserita al sesto posto (gara vinta da Sara Proietti Cignitti di Subiaco).

Sui Km 10 nella Assoluta femminile, Camilla Crippa si è piazzata settima a solo due secondi dalla Bolzan vincitrice della Sprint. La vittoria è andata all’emiliana Anna Maria Ghiddi dell’Olimpic Lama con Valeria Pagani che ha chiuso in 15° posizione. Nell’Assoluta maschile dove l’azzurro Tommaso Dellagiacoma è stato il migliore sui 13 km, Furio Agradi ha ottenuto il 21° posto, Marco Forzatti il 24° (ma il terzo nella Cat.M2) e Gianluca Corsini il 25° (quarto nella Cat.M3)

«In questa trasferta nel cuneese i nostri atleti sono stati veramente bravi – commenta Carlo Salvioni, responsabile tecnico del team lissonese – Soprattutto vanno evidenziati i risultati di Arianna Forzatti, della Pagani e di Camilla Crippa che si è piazzata al terzo posto nella categoria senior».