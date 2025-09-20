Skiroll: i risultati brianzoli tra Coppa Italia e Assoluti

Dopo la sosta d’agosto a Darfo Boario si sono svolte sfide per la Coppa Italia NextPro e altre con in palio il tricolore di skiroll. Per la Coppa Italia si è disputata una prova Sprint di 150 metri in pattinato presenti undici atleti della Polisportiva Team Brianza di Lissone che hanno ottenuto importanti risultati nelle qualifiche a iniziare dalla categoria Children dove le gemelle monzesi Arianna e Sofia Forzatti si sono classificate all’ottavo e al decimo posto.

Davide Maffeis Davide secondo a Darfo Boario Terme

Nella Assoluta femminile Camilla Crippa ha fermato il crono con il 7° tempo e Valeria Pagani con il 13°. In quella maschile Carlo Mariani è entrato con il 16° tempo. Questi i piazzamenti degli atleti TTB: 21° Alessandro Biella, 22° Furio Agradi, 23° Marco Forzatti, 24° Gianluca Corsini, 25° Gabriele Biella, 31° Giorgio Bianchini.

Nelle finali Camilla è uscita dopo il confronto con la forte Elisa Bolzan, mentre Mariani nello scontro con l’azzurro Michele Valerio miglior time crono e vincitore quest’anno di una gara di Coppa del Mondo Sprint in Lettonia e di 4 gare di Coppa Italia. Nella seconda giornata di gare sul percorso di 8 Km per le categoria U 16, Arianna e Sofia Forzatti si sono posizionate all’8° e al 13° posto.

Skiroll: gli altri risultati dei brianzoli al rientro

Nel Campionato italiano assoluto femminile km 12, Camilla Crippa ha ottenuto l’11° posto e Valeria Pagani il 13°. Nella categoria Giovani km 16, Carlo Mariani al debutto ha chiuso al 10° posto (U 18 e U 20). Nella categoria Master 2 sul podio sono saliti Gabriele Biella come secondo e Marco Forzatti come terzo classificato.

Inoltre a Darfo Boario il fondista Davide Maffeis unico atleta del Gs I Camosci Seregno ha ottenuto un ottimo 2° posto nella M 1 preceduto dal trentino Mattia Berlese (Robinson Ski Team).