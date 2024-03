Serie A, verso Genoa-Monza: sfida speciale per Palladino, squalifica confermata per il Papu Gomez

Anche con la salvezza ormai pressoché acquisita, per tanti fattori la sfida del Monza con il Genoa non potrà mai essere solamente una di trentotto. Mister Palladino è felice del percorso e guarda all’immediato futuro introducendo un match molto particolare anche per lui, che nella carriera da calciatore ha tratto il meglio proprio dall’esperienza in Liguria.

Serie A, verso Genoa-Monza: «Orgoglioso di quello che stiamo facendo»

«Ci portiamo dietro tanti aspetti positivi dell’ultimo periodo, che fanno parte di un percorso che va avanti dalla passata stagione e che abbiamo portato avanti quest’anno. Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo e sono contento per la crescita di tanti ragazzi, c’è stato spazio per tutti e diversi si sono messi in mostra. Ora dobbiamo continuare a crescere perché mancano ancora tante partite. L’attualità ci mette davanti il Genoa, il mio passato. Sono legatissimo sia alla città che alla squadra, in quelle stagioni ci siamo tolti grandi soddisfazioni, con un grande maestro come Gasperini. Sono ricordi indelebili e che rimarranno per sempre. Ora però pensiamo solamente alla partita, da affrontare con la massima concentrazione».

Serie A, verso Genoa-Monza: l’analisi del gioco avversario

Sì, perché il Genoa sta facendo un campionato da grande neo promossa, tra le primissime della pista nei maggiori cinque campionati europei prendendo in considerazione solamente quelle salite dalla serie inferiore.

«È una squadra forte, che sa attaccare e difendere, con giocatori di qualità ed esperienza ed un bravissimo allenatore. In settimana ho visto grande impegno dei ragazzi, tutti al massimo, tutti e 30 mi mettono in difficoltà e potrebbero scendere in campo. Alcuni hanno trovato meno spazio in questo periodo, però continuare a dare tutto negli allenamenti e troveranno minutaggio da qua alla fine».

Serie A, verso Genoa-Monza: squalifica confermata per Alejandro Papu Gomez

Per quanto riguarda gli indisponibili, la notizia di giornata non può che essere la conferma della squalifica per Alejandro Gomez. Il Papu era stato fermato dall’antidoping spagnolo per due anni per una rilevazione avvenuta prima del Mondiale in Qatar ma emersa solamente dopo due partite dall’arrivo del campione del Mondo argentino in biancorosso. Il ricorso è stato respinto, dunque la squalifica rimane, come annunciato da Palladino nel pre-partita.

Serie A, verso Genoa-Monza: indisponibili e formazione

Per il resto, fuori sicuramente Caprari in ripresa dopo l’operazione al ginocchio, D’Ambrosio per un risentimento accusato prima della Roma, Gagliardini per l’infortunio alla spalla rimediato in campo con i giallorossi, Vignato bloccato da problemi di pubalgia ed infine Popovic aggregato alla Primavera per recuperare minutaggio. Dunque il tecnico riproporrà schema e formazione visti ultimamente: difesa confermata in blocco con il rientro di Izzo, davanti a Di Gregorio, insieme a Birindelli, Pablo Marì e Carboni. A centrocampo in rampa di lancio Bondo con Pessina. Sulla trequarti ballottaggi in cinque per tre maglie con Colpani, Carboni e Mota Carvalho favoriti su Maldini e Zerbin. Davanti potrebbe esserci una chance dal primo minuto per Colombo, anche se Djuric ha fatto molto bene.

Calcio d’inizio sabato 9 marzo alle 20.45 al Ferraris di Genova.