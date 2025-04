Fischio finale al Penzo: il Venezia batte il Monza col risultato di 1-0 grazie a un gol realizzato da Fila al 72′. Vittoria che sa di speranza per i lagunari, sconfitta che avvicina il Monza sempre più alla Serie B. Biancorossi incapaci di reagire al vantaggio veneto in una gara avara di emozioni e ricca di tanti errori tecnici. Izzo e Keita out per infortunio.

⚪🔴 97′ Conclusione al volo di Caldirola che finisce fuori di molto.

🔴 96′ Doppia ammonizione per Fila per un fallo commesso su Palacios che lascia il Venezia in dieci uomini.

⚪🔴 91′ Ci prova Caprari da fuori area, conclusione troppo centrale e Radu para comodamente.

⚠️ Assegnati 6 minuti di recupero.

🟠⚫️🟢 89′ Il Venezia vuole chiuderla: Yeboah in verticale per Doumbia che mira all’angolino con la palla che esce di pochissimo.

🔄 85′ Cambio nel Venezia: al posto di Busio entra Condé.

🟨 82′ Ammonito Fila per un fallo commesso su Caldirola.

🟠⚫️🟢 77′ Punizione velenosa di Nicolussi-Caviglia che prova a beffare Turati con un cucchiaio ma l’ex Frosinone si supera allontanando la sfera con un imperioso colpo di reni.

🔄 76′ Triplo cambio nel Monza: al posto di Urbanski, A. Carboni e Akpa Akpro entrano Forson, Palacios e Gagliardini.

🟨 75′ Ammonito Pedro Pereira per un fallo commesso su Busio.

🧐 Si tratta del primo gol in Serie A dell’attaccante ceco.

🟠⚫️🟢72′ Venezia in vantaggio! Lancio lungo di Candé per Ellertsson che sfugge a Birindelli e mette al centro per Fila, il quale insacca da pochi passi. VENEZIA-MONZA 1-0

⚽️ GOL DEL VENEZIA!

🔄 70′ Cambio nel Venezia: al posto di Perez entra Doumbia.

🟠⚫️🟢70′ Si incarica della battuta Nicolussi-Caviglia con il pallone che sorvola la traversa.

🟨 68′ Ammonito Caldirola per un fallo commesso su Yeboah. Punizione pericolosa per il Venezia.

🟨 67′ Ammonito Ellertsson per reiterate proteste.

⚪🔴 66′ Birindelli imbecca in area Mota Carvalho che tira di prima intenzione svirgolando con la palla che finisce a lato.

⚪🔴 64′ Si accentra Mota Carvalho che calcia col destro senza impensierire Radu che blocca la sfera centralmente senza patemi.

🟨 62′ Ammonito Yeboah per un fallo commesso su Bianco.

🔄 60′ Triplo cambio nel Venezia: al posto di Gytkajer, Oristanio e Marcandalli entrano Fila, Yeboah e Haps.

🔄 49′ Cambio nel Monza: al posto di Izzo entra Caldirola. Un altro cambio obbligato per mister Nesta che perde anche il difensore campano per infortunio.

⚪🔴 47′ La prima chance della ripresa è del Monza: Caprari libera col tacco Birindelli che prova a sorprendere Radu ma il mancino dell’ex Pisa termina a lato di qualche metro.

📣 RIPRENDE IL MATCH AL “PENZO” DI VENEZIA!

Fine primo tempo al Penzo: Venezia e Monza vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0 in una gara spezzettata, condita da tanti errori tecnici e da poche emozioni. Un’occasione per parte: quella di Pedro Pereira su azione da corner e la punizione insidiosa di Nicolussi-Caviglia che ha lambito la traversa.

⚠️ Assegnati 3 minuti di recupero.

⚪🔴 39′ Corner di Caprari e inzuccata di Urbanski che termina centralmente tra le comode braccia di Radu.

🟠⚫️🟢34′ Azione personale di Oristanio che va al tiro dal limite dell’area ma la retroguardia biancorossa devia in angolo.

🟠⚫️🟢29′ Buona trama del Venezia: traversone di Oristanio, sponda di testa di Idzes e conclusione mancina di Marcandalli da pochi metri, gli chiude lo specchio Turati.

🟨 27′ Ammonito Urbanski per un fallo commesso su Zerbin.

🔄 26′ Cambio nel Monza: al posto di Keita entra Caprari. Esce in lacrime l’attaccante senegalese, si teme un brutto infortunio.

🟠⚫️🟢24′ Sfiora il gol il Venezia con una punizione velenosa di Nicolussi-Caviglia ma Turati si salva grazie all’ausilio della traversa. Spazza la sfera Akpa-Akpro.

🟠⚫️🟢 23′ Prova ad attaccare il Venezia con un tiro-cross di Ellertsson dalla sinistra che si spegne sul fondo.

🧐 19′ Gara spezzettata dai molti falli commessi da entrambe le parti e dalla poca qualità vista in campo finora.

🟨 9′ Ammonito Zerbin per un fallo commesso su Ciurria.

⚪🔴 4′ Ghiotta occasione per il Monza per sbloccare il match: corner di Ciurria dalla sinistra e colpisce in modo fortuito con la nuca Pedro Pereira, Radu si supera tuffandosi all’angolino alla sua destra.

📣 INIZIA IL MATCH AL “PENZO” DI VENEZIA!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Novità di formazione: tra i lagunari parte dal 1′, accanto ad Oristanio, il grande ex Gytkjaer che ha firmato la prima vittoria in Serie A del Monza; tra i brianzoli la sorpresa di giornata è la titolarità di Andrea Carboni (altro ex di giornata, ndr) mentre sull’out mancina Ciurria rileva lo squalificato Kyriakopoulos.

Le formazioni ufficiali

🟠⚫️🟢VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Gytkjaer. All. Eusebio Di Francesco.

⚪🔴 MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, A. Carboni; Birindelli, Akpa-Akpro, Bianco, Urbanski, Ciurria; Keita, Mota Carvalho. All. Alessandro Nesta.

La squadra allenata da Alessandro Nesta sabato 12 aprile, alle 15, è attesa in laguna. Con le speranze di salvezza ridotte al lumicino, l’obiettivo è comunque muovere una classifica deficitaria, dimostrando che il gruppo è ancora vivo.