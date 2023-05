Serie A, Torino-Monza 1-1: la sblocca Sanabria e la riprende Caprari

⏳​ Finisce il match all’Olimpico Grande Torino: il Monza di Palladino la riprende sul finire del match con una conclusione poderosa di Caprari che firma la rete del definitivo pareggio. Sesto risultato utile consecutivo dei biancorossi in campionato che nel prossimo match ospiteranno il Napoli di Luciano Spalletti, fresco Campione d’Italia.

⚪🔴 95′ Punizione di Ciurria ad imbeccare il colpo di testa in area di Izzo ma la traiettoria è centrale diventando facile preda di Milinkovic-Savic. Triplice fischio finale.

⚠️Assegnati 4 minuti di recupero.

🟨 88′ Ammonito Karamoh per proteste.

⚪🔴 86′ Il Monza perviene al pareggio a quattro dal 90′: lancio di Ciurria da centrocampo, sponda di Petagna, la tocca Izzo, gioco di prestigio di capitan Pessina per Petagna che fa la sponda aprendo il pertugio a Caprari che con un destro fulminante indovina l’angolino per il gol dell’1-1.

⚽️⚽️⚽️ GOL DEL MONZAAAAAAAA ⚽️⚽️⚽️

⚪🔴 85′ Gioco di sponda di Petagna ad aprire uno spiraglio per la conclusione di Ciurria che sorvola la traversa.

🔄🔄 82′ Doppio cambio nel Torino: al posto di Sanabria e Lazaro entrano Adopo e Bayeye.

⚪🔴 79′ Lampo improvviso di Caprari con un tiro angolato sul quale Milinkovic-Savic è attento smanacciando la sfera.

🔄 78′ Cambio nel Monza: al posto di Caldirola entra Sensi.

🔄🔄🔄 76′ Triplo cambio nel Torino: al posto di Miranchuk, Vlasic e Ilic entrano Karamoh, Seck e Linetty.

⚪🔴 75′ Sul ribaltamento di fronte sponda di Petagna per l’accorrente Carlos Augusto che sfodera una sassata che finisce fuori lo specchio.

🟤🟤 73′ Toro a un passo dal raddoppio: Rodriguez intercetta un passaggio di Mota Carvalho e serve Miranchuk che avanza e tira col mancino dal limite dell’area di rigore, Di Gregorio chiude ancora lo specchio evitando la rete del 2-0.

⚪🔴 68′ Corner di Ciurria dalla sinistra a trovare il colpo di testa di Izzo controllato senza patemi dal portiere granata.

⚪🔴 65′ Clamorosa occasione per il Monza: lancio in verticale di Caldirola per Rovella che avanza e serve di giustezza Carlos Augusto, la bordata del fluidificante biancorosso è respinta con i piedi da Milinkovic-Savic che evita miracolosamente il gol del pareggio.

🔄🔄 58′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Valoti e Birindelli entrano Petagna e Caprari.

📣 Comunicazione Ufficio Stampa Torino FC: i paganti dell’incontro odierno sono 19.157 (683 settore ospiti); l’incasso è pari a 289.421€.

🟤🟤 46′ Toro in vantaggio all’alba del secondo tempo: irrompe centralmente Ilic, controlla la sfera Vlasic che premia l’inserimento di Sanabria che fulmina Di Gregorio per la rete dell’1-0. Granata avanti con merito.

⚽️ GOL DEL TORINO ⚽️

📣 INIZIA LA RIPRESA ALL’OLIMPICO GRANDE TORINO!

🔄 46′ Cambio nel Monza: al posto di Machin entra Rovella.

⏳ Finisce il primo tempo all’Olimpico Grande Torino ed è 0-0 dopo 50′ di gioco: meglio il Toro che ha sfiorato a più riprese la rete del vantaggio; al 37′ Miranchuk va in rete ma l’arbitro Zufferli, con l’ausilio anche del VAR, annulla correttamente per un evidente tocco di braccio di Sanabria; biancorossi pericolosi con due conclusioni pericolose di Ciurria ben disinnescate dall’estremo difensore granata.

🟤🟤 50′ Ultimo sussulto di marca granata: lancio di Miranchuk per Vojvoda che la spizza di testa per la scivolata di Sanabria, Di Gregorio allunga le chele e fa suo il pallone evitando l’eventuale tocco sotto porta di Lazaro.

⚠️Assegnati 5 minuti di recupero.

🟤🟤 45′ Traversone dalla destra di Miranchuk per l’inzuccata in area dell’accorrente Buongiorno che si spegne sopra la traversa.

🟨 44′ Ammonito Carlos Augusto per un fallo commesso su Miranchuk.

🟤🟤 42′ Vojvoda semina panico dalle parti di Birindelli e tira con un destro radente, Di Gregorio è ancora una volta reattivo respingendo in corner.

🟤🟤 37′ Il Toro passa in vantaggio con un tap-in sotto porta di Miranchuk dopo la corta respinta di Di Gregorio sulla conclusione di Sanabria ma la rete viene annullata dall’arbitro Zufferli di Udine per un tocco col braccio del centravanti paraguaiano. Il direttore di gara consulta il VAR e conferma l’annullamento del vantaggio granata.

🟤🟤 30′ Vojvoda serve a sinistra Vlasic che con un morbido tiro-cross prova a sorprendere Di Gregorio, Izzo è sul pezzo e devia la sfera in angolo.

⚪🔴 28′ Grande occasione ancora per Ciurria, il più ispirato dei brianzoli, con un sinistro a giro velenoso che trova la grande risposta di Milinkovic-Savic che si rifugia in corner.

🟨 27′ Ammonito Djidji per un fallo commesso su Carlos Augusto.

⚪🔴 25′ Reazione Monza con una percussione centrale di Ciurria che avanza col pallone e calcia col sinistro: Milinkovic-Savic si distende e blocca la sfera,

🟤🟤 24′ Miranchuk innesca Sanabria ma l’attaccante paraguaiano cincischia con la sfera che diventa facile preda dell’estremo difensore biancorosso.

🟤🟤 21′ Lazaro serve Miranchuk che dal limite dell’area di rigore prende la mira e calcia a giro col sinistro: un attento Di Gregorio risponde presente smanacciando alla sua destra. Seconda occasione da segnare sul taccuino per la formazione di Juric.

🟤🟤 19′ Punizione Toro dal versante sinistro: batte Ilic col sinistro, palla al centro nel groviglio di uomini e Caldirola anticipa tutti subendo anche fallo da Djidji.

⚪🔴 9′ Primo squillo del Monza: lancio lungo di Di Gregorio a scoperchiare il centrocampo, spizza di testa Mota Carvalho per Ciurria che scucchiaia da distanza proibitiva, Milinkovic-Savic non si fa sorprendere, fa un passo indietro e afferra la sfera.

🟤🟤 8′ Ghiotta occasione per il Torino: Rodriguez libera col tacco Vlasic che calcia con un diagonale che scalda i guanti a Di Gregorio, sulla respinta si avventa Ricci che calcia di prima intenzione ma fa muro la difesa brianzola che evita guai peggiori.

🔄 6′ Cambio nel Monza: al posto di Pablo Marí entra Marlon. Infortunio muscolare per il centrale difensivo ex Udinese: Peluso costretto così al primo cambio della partita.

🟤🟤 3′ Inizia a farsi vedere il Toro con una girata di Sanabria dalla sinistra a cercare compagni al centro dell’area, spegne tutto sul nascere Di Gregorio che blocca la sfera.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’OLIMPICO GRANDE TORINO!

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Luca Zufferli della sezione di Udine. Gli assistenti sono Gianluca Sechi di Sassari e Claudio Barone di Roma 1. Quarto ufficiale: Alessandro Prontera di Bologna. VAR: Eugenio Abbattista di Molfetta; AVAR: Rosario Abisso di Palermo.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Il Monza di mister Palladino fa visita allo stadio “Olimpico Grande Torino” per affrontare i granata di Juric. Il tecnico di Mugnano di Napoli, causa squalifica, seguirà i suoi ragazzi dalla tribuna e al suo posto ci sarà il suo vice, Federico Peluso. I biancorossi sono reduci dal pareggio interno per 1-1 ottenuto contro la Roma di Mourinho mentre i granata, nell’ultima di campionato, hanno espugnato “Marassi” battendo la Sampdoria di Stankovic col risultato di 0-2.

Le formazioni ufficiali

🟤🟤 TORINO (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Karamoh, Pellegri, Vieira, Adopo, Seck, Gineitis, Linetty, N’Guessan. All. Ivan Juric.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1) – Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Valoti; Mota Carvalho. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Rovella, Barberis, Gytkjaer, Carboni, Sensi, Caprari, Ranocchia, Antov, Petagna, D’Alessandro, Vignato. All. Federico Peluso (squalificato Raffaele Palladino).