Serie A, Spezia-Monza live 0-2: Ciurria e Carlos Augusto firmano la terza vittoria consecutiva

⏳​ Finisce il match al “Picco”: il sorprendente Monza di mister Palladino espugna La Spezia battendo i bianconeri di Semplici con un netto 2-0: Ciurria e Carlos Augusto firmano il terzo successo consecutivo in campionato. I biancorossi salgono a quota 44 punti in classifica raggiungendo momentaneamente il Bologna all’ottavo posto.

⚪🔴 93′ Machin lancia l’accorrente Carlos Augusto che fulmina in uscita Dragowski e firma così la rete del definitivo 2-0. Sesto centro in campionato per il fluidificante brasiliano.

⚽️⚽️ GOL DEL MONZAAAAAAAAAA ⚽️⚽️

🟨 92′ Ammonito Sensi per un fallo commesso su Esposito. Giallo anche per mister Palladino per proteste.

⚠️Assegnati 4 minuti di recupero.

⚪🔴 89′ Buona occasione per il raddoppio brianzolo: Sensi innesca col contagocce Petagna, il quale fa a sportellate con Wisniewski e calcia col destro, palla a lato.

🔄 88′ Cambio nello Spezia: al posto di Ampadu entra Nikolaou.

⚪⚫️ 87′ Buona trama della squadra di Semplici: cross di Reca dalla sinistra, sponda di Shomurodov per la girata al volo di Agudelo che non inquadra lo specchio della porta.

🔄 80′ Cambio nello Spezia: al posto di Gyasi entra Krollis.

⚪⚫️ 79′ Punizione per lo Spezia: si incarica della battuta l’ex Spal Esposito che sfiora l’incrocio dei pali. Brivido per i biancorossi.

🔄🔄 78′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Ciurria e Mota Carvalho entrano Valoti e Sensi.

⚪⚫️ 74′ Prova a farsi vedere il neo entrato Reca che calcia col destro da lontano, blocca Di Gregorio senza problemi.

⚪⚫️ 69′ Brivido in area biancorossa: punizione velenosa di Esposito dalla sinistra, flipper in area biancorossa con la sfera che finisce tra le comode braccia del Digre.

🟨 68′ Ammonito Birindelli per un fallo commesso su Agudelo.

🔄 67′ Cambio nel Monza: al posto di Caprari entra Petagna.

⚪🔴 66′ Tentativo di Caprari con una sassata dalla distanza, sfera che termina poco alta sopra la traversa.

⚪⚫️ 64′ Iniziativa di Amian che prova a sorprendere Di Gregorio dalla distanza ma il tentativo del difensore francese ex Tolosa è centrale.

🔄🔄 62′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Colpani e Rovella entrano Birindelli e Machin.

🔄🔄🔄 59′ Triplo cambio nello Spezia: al posto di Kovalenko, Bastoni e Verde entrano Agudelo, Reca e Cipot.

⚪🔴 55′ Monza ad un passo dallo 0-2: Pessina, spalle alla porta, fornisce un assist per Rovella, l’ex Genoa mette in al centro per Colpani, lo anticipa Kovalenko di testa che rischia l’autogol, Dragowski evita il pasticcio con un colpo di reni allontanando in corner.

⚪⚫️ 49′ Conclusione velleitaria dalla distanza di Kovalenko, blocca la sfera senza patemi Di Gregorio.

📣 INIZIA LA RIPRESA AL “PICCO” DI LA SPEZIA

⏳ Finisce il primo tempo al “Picco” di La Spezia: i bagaj biancorossi sono avanti di misura grazie al gol siglato da Ciurria al 21′ della prima frazione: quinta marcatura in campionato per il jolly ex Pordenone. Match in equilibrio con un maggior possesso palla dei brianzoli che hanno sfiorato il raddoppio, al tramonto del primo tempo, con una rasoiata di Carlos Augusto respinta da Dragowski. Padroni di casa pericolosi sullo 0-0 con un tiro ravvicinato di Kovalenko respinto a dovere da un immenso Di Gregorio.

⚠️Assegnati 2 minuti di recupero.

⚪🔴 44′ Carlos Augusto si destreggia tra due uomini e prova ad infilzare Dragowski con un sinistro radente: l’estremo difensore polacco non si fa sorprendere respingendo bene con i piedi.

⚪🔴 40′ Caprari serve Mota Carvalho: il primo tentativo del portoghese è respinto da Wisniewski, poi ci prova in rovesciata da posizione defilata, Dragowski copre il primo palo deviando in corner.

⚪⚫️ 36′ Corner per lo Spezia: calcia Kovalenko e Amian colpisce di testa con la palla che sorvola la traversa.

🟨 34′ Ammonito Gyasi per un fallo commesso su Caldirola.

⚪🔴 21′ La dura legge del gol: gol sbagliato, gol subito. I biancorossi di Palladino schiodano il match al primo tiro in porta: passaggio di Colpani per il FANTE CIURRIA che prende la mira da fuori area e fulmina Dragowski con un preciso diagonale col sinistro indirizzato all’angolino. Cambia il parziale al “Picco”: SPEZIA 0 – MONZA 1.

⚽️⚽️ GOL DEL MONZAAAAAAAA ⚽️⚽️

⚪⚫️ 18′ Ghiotta occasione per lo Spezia per sbloccare il punteggio: traversone di Bastoni dalla sinistra, sponda di testa di Shomurodov per la botta sicura sotto porta di Kovalenko che viene ipnotizzato da un intervento prodigioso di Di Gregorio che respinge con i piedi.

⚪⚫️ 11′ Il primo sussulto del match è di marca spezzina: Verde innesca Bastoni sull’out di sinistra che mette al centro per Shomurodov, Caldirola mette una pezza e allontana il pericolo.

⚪⚫️ 10′ Lancio dalle retrovie per Shomurodov che viene anticipato in uscita da un attento Di Gregorio.

📣 INIZIA IL MATCH AL “PICCO” DI LA SPEZIA

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Gli assistenti sono Alessandro Lo Cicero di Brescia e Mauro Vivenzi di Brescia. Quarto ufficiale: Alberto Santoro di Messina. VAR: Valerio Marini di Roma 1; AVAR: Aleandro Di Paolo di Avezzano.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

I biancorossi di mister Palladino, dopo la grandiosa rimonta contro la Fiorentina, fanno visita allo Spezia di Semplici. Sulla tre quarti brianzola Colpani-Caprari a supporto di Mota Carvalho che vince il ballottaggio con Petagna. Nei bianconeri, al posto dell’infortunato Nzola, c’è l’ex Genoa e Roma Shomurodov al centro dell’attacco.

Le formazioni ufficiali

⚪⚫️ SPEZIA (4-2-3-1) – Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, S. Bastoni; Ekdal, Esposito; Verde, Kovalenko, Gyasi; Shomurodov. All. Leonardo Semplici.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1) – Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. All. Raffaele Palladino.