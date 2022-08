Serie A, scatta l’ora del Campionato: tutto pronto per la prima gara storica del Monza

La 1^ giornata, spalmata in tre giorni, apre ufficialmente il Campionato di Serie A 2022/23 che inizierà il 13 agosto 2022 e finirà il 4 giugno 2023, con la pausa a fine 2022 per i Mondiali in Qatar. Come avvenuto nella scorsa stagione, sette gare di campionato saranno trasmesse in tv in esclusiva su Dazn e tre in co-esclusiva anche su Sky.

Le novità

Da questa stagione viene reintrodotto lo spareggio per l’assegnazione dello Scudetto e per l’ultimo posto salvezza (il diciassettesimo), ma non per la qualificazione alle coppe europee, in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre, che era stato abolito al termine della stagione 2004/05. Il regolamento prevede che la partita, in campo neutro e in gara secca, veda, in caso di parità, l’esecuzione dei calci di rigore senza la disputa dei tempi supplementari.

Il programma della 1^ giornata

Ecco il programma della 1^ giornata, con gli orari delle gare in programma e dove vedere le partite in diretta tv e streaming.

Sabato 13 agosto, c’è Monza-Torino

Milan-Udinese, ore 18:30 (Dazn)

Sampdoria-Atalanta, ore 18:30 (Dazn/Sky)

Lecce-Inter, ore 20:45 (Dazn/Sky)

MONZA-Torino, ore 20:45 (Dazn)

Domenica 14 agosto

Fiorentina-Cremonese, ore 18:30 (Dazn)

Lazio-Bologna, ore 18:30 (Dazn/Sky)

Salernitana-Roma, ore 20:45 (Dazn)

Spezia-Empoli ore 20:45 (Dazn)

Lunedì 15 agosto

Verona-Napoli, ore 18:30 (Dazn) Juventus-Sassuolo, ore 20:45 (Dazn)