Serie A, Salernitana batte Monza 3-0: a segno Coulibaly, Kastanos e Candreva; biancorossi non pervenuti all’Arechi

⏳​ Finisce il match all’Arechi: la Salernitana batte meritatamente il Monza con un sonoro 3-0 grazie alle reti di Coulibaly, Kastanos e Candreva. Prima vittoria in campionato di Paulo Sousa sulla panchina granata. Monologo granata nel primo tempo senza reti, nella ripresa detta legge la formazione di casa che apre e chiude il match in meno di venti minuti. Biancorossi incappano nella seconda sconfitta consecutiva dopo la debacle in casa contro il Milan.

🧐 Curiosità: il match in terra campana finisce con lo stesso identico risultato dell’andata, nella quale trionfò il Monza lo scorso 13 novembre.

⚠️ Assegnati 4 minuti di recupero.

🔄 91′ Cambio nella Salernitana: al posto di Candreva entra Botheim.

⚪🔴 90′ Colpani col destro, da posizione defilata, impegna Ochoa che allontana coi guantoni.

🟥 87′ Espulso Donati per un tocco di mano a fermare la corsa di Piatek. Biancorossi in inferiorità numerica.

🟤🟤 86′ Ci prova anche Mazzocchi con un tiro centrale ben bloccato da Cragno.

🔄 85′ Cambio nel Monza: al posto di Pablo Marí entra Colpani.

🟤🟤 84′ Tocco maldestro di Pablo Marí che lancia involontariamente Piatek: l’attaccante polacco supera Cragno e a porta vuota spedisce incredibilmente a lato. Salernitana a un passo dal poker.

⚪🔴 82′ Reazione d’orgoglio ma tardiva di marca biancorossa: è la volta di Ciurria: rasoiata col sinistro da fuori area bloccata senza patemi dall’estremo difensore messicano.

⚪🔴 81′ Sponda di Petagna per capitan Pessina che calcia con un sinistro radente che è ammortizzato da Daniliuc. La sfera termina docile tra le parti di Ochoa che controlla e blocca.

🟨 78′ Ammonito Donati per un fallo commesso su Bradaric.

🔄 75′ Cambio nel Monza: al posto di Caprari entra Ranocchia.

🔄🔄 74′ Doppio cambio nella Salernitana: al posto di Gyomber e Kastanos entrano Lovato e Nicolussi Caviglia.

🟤🟤⚽️ 74′ Tris della Salernitana. Pasticcia Carlos Augusto che si fa sfilare la sfera da Piatek che calcia col destro, respinge in maniera non perfetta Cragno, ne approfitta Candreva che deposita in rete a porta sguarnita.

⚽️⚽️ GOL DELLA SALERNITANA ⚽️⚽️

🟨 68′ Ammonito Kastanos per un fallo commesso su Pessina.

🟤🟤⚽️ 65′ Coulibaly lancia Bradaric che crossa al centro, respinge Pablo Marí sui piedi di Kastanos che insacca con una bordata dal limite dell’area di rigore che finisce all’angolino alla sinistra di Cragno. Salernitana avanti 2-0

⚽️⚽️ GOL DELLA SALERNITANA ⚽️⚽️

🔄 65′ Cambio nel Monza: al posto di Caldirola entra Petagna.

🔄🔄 64′ Doppio cambio nella Salernitana: al posto di Sambia e Crnigoj entrano Mazzocchi e Maggiore.

🟨 62′ Ammonito Pablo Marí per un fallo commesso su Kastanos.

⚪🔴 56′ Lancio lungo col contagocce di Pablo Marí a pescare Carlos Augusto a servire Mota Carvalho per il tap-in sotto porta ma Ochoa è superlativo smanacciando e negando al portoghese la rete del pareggio.

🟤🟤⚽️ 52′ Piatek duella con Pablo Marí e serve a sinistra Candreva, il quale appoggia per Coulibaly che prende la mira e calcia con un destro a giro al veleno che si insacca all’incrocio dei pali. Salernitana in vantaggio.

⚽️⚽️ GOL DELLA SALERNITANA ⚽️⚽️

🟨 47′ Ammonito Caldirola per un fallo commesso su Kastanos.

🟤🟤 47′ Sambia prova a mettere in mezzo per Piatek, interviene Pablo Marí che è fondamentale a mettere una pezza.

📣 INIZIA LA RIPRESA ALL‘ARECHI

🔄🔄 46′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Sensi e Gytkjaer entrano Donati e Mota Carvalho.

⏳​ Finisce il primo tempo all’Arechi di Salerno. Reti inviolate dopo 52 minuti di gioco: gara divertente e combattuta tra le due compagini. Finora meglio la Salernitana con un buon possesso palla e tre nitide occasioni per fare gol nei primi venti minuti; Monza, impacciato nella prima fase di gioco, ha concluso in crescendo la prima frazione. Occasione colossale per Ciurria al 40′ con un colpo di testa ravvicinato chiuso a dovere da Ochoa.

⚪🔴 51′ pt Contropiede biancorosso con Sensi che mette in mezzo per Gytkjaer, sfera deviata in corner dalla retroguardia casalinga.

🟤🟤 49′ pt Affondo di Sambia che calcia dal limite dell’area di rigore, respinge la difesa brianzola.

⚠️ Assegnati 7 minuti di recupero.

⚪🔴 40′ Ghiotta occasione per il Monza: traversone di Caldirola dalla sinistra a pescare l’inzuccata sotto porta di Ciurria, Ochoa è reattivo e salva con i piedi grazie a un intervento prodigioso.

⚪🔴 37′ Punizione di Sensi deviata dalla barriera granata, raccoglie Carlos Augusto che colpisce al volo con Pirola che gli chiude lo specchio deviando in corner.

🟨 36′ Ammonito Crnigoj per un fallo commesso su Sensi.

⚠️ 35′ Gioco ripreso all’Arechi. Non sono state effettuate sostituzioni.

⚠️ 34′ Gioco ancora fermo per l’infortunio occorso ai quattro giocatori. Vistose fasciature alla testa per Cragno e Pablo Marí. Previsto un cospicuo recupero alla fine del primo tempo.

⚠️ 28′ Scontro fortuito in area di rigore biancorossa dopo un’uscita avventata di Cragno: quattro giocatori a terra dopo l’impatto. Si tratta di Cragno, Caldirola, Pablo Marí e Daniliuc. Medicazioni in corso.

🟤🟤 23′ Monologo campano: cross di Candreva dalla sinistra per il tocco esterno di Daniliuc, palla a lato di poco.

🟤🟤 22′ Terza occasione per la squadra di Paulo Sousa: Sambia imbecca Candreva in area di rigore che calcia da posizione favorevole, Izzo si immola deviando in corner.

🟤🟤 17′ Cross di Sambia dalla destra per l’incornata sotto porta di Piatek che si divora il gol da due passi. Seconda grande chance sprecata in due minuti dal centravanti polacco ex Genoa, Milan e Fiorentina.

🟤🟤 15′ Sul ribaltone di fronte Coulibaly, dopo aver recuperato la sfera, avanza palla al piede e serve Crnigoj che mette in mezzo per l’accorrente Piatek che spedisce a lato da buona posizione. Prima grande occasione per i campani.

⚪🔴 15′ Corner di Caprari, Machin è appostato al limite dell’area ma non riesce a controllare e l’azione sfuma.

⚪🔴 13′ Caprari entra in area e serve Pessina che si gira col sinistro, Pirola è sulla traiettoria e respinge la botta ravvicinata del capitano biancorosso.

🟤🟤 10′ Reagisce la formazione di casa con un diagonale velenoso col destro di Candreva che attraversa l’area di rigore avversaria e si spegne sul fondo.

⚪🔴 9′ Iniziativa di Caprari che si destreggia e colpisce col destro da fuori area, palla a lato.

⚪🔴 6′ Punizione di Caprari dal versante sinistro, libera bene la difesa granata.

🟤🟤 3′ Candreva apre il fronte a sinistra liberando la corsa di Bradaric, l’esterno croato controlla la sfera e fa partire un traversone che termina sul fondo.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’ARECHI!

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Gli assistenti sono Carbone e Giallatini; il quarto uomo: Camplone. VAR: Meraviglia, AVAR: Aureliano.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Per la 24^ giornata di Serie A, allo stadio “Arechi” di Salerno, il Monza fa visita alla Salernitana del neo tecnico Paulo Sousa. Tra i biancorossi parte dal 1′ come terminale d’attacco il vichingo Gytkjaer mentre tra i pali ci sarà l’esordio in campionato di Alessio Cragno, novità annunciata da mister Palladino nella conferenza stampa di vigilia del match. Tra i granata Piatek vince il ballottaggio con Dia che si accomoda in panchina assieme a Bonazzoli.

Le formazioni ufficiali

🟤🟤 SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Crnigoj, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek.. A disposizione: Sepe, Fiorillo, Bohinen, Bonazzoli, Vilhena, Botheim, Valencia, Maggiore, Dia, Mazzocchi, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Lovato. All. Paulo Sousa.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Cragno; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Machin, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Gytkjaer. A disposizione: Di Gregorio, Sorrentino, Donati, Barberis, Valoti, Carboni, Ranocchia, Antov, Colpani, Petagna, Mota Carvalho, Colombo, Ferraris, D’Alessandro, Vignato. All. Raffaele Palladino.