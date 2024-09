Serie A, Napoli-Monza LIVE 2-0: Politano-Kvara, gara in salita per i biancorossi al Maradona

⏳ Fine primo tempo al Maradona: il Napoli conduce sul Monza col risultato di 2-0 in virtù delle reti siglate al 22′ da Politano e al 33′ da Kvaratskhelia.

⚠️ Assegnato 1 minuto di recupero.

🟨 36′ Ammonito Izzo (M) per un fallo commesso su Kvaratskhelia.

⚪🔵 33′ Pressione alta del Napoli con Anguissa che recupera la sfera sfruttando un passaggio errato di Turati, palla per Lobotka che verticalizza per McTominay, il quale prima della conclusione viene anticipato da A. Carboni ma la corta respinta favorisce il tiro a botta sicura di Kvaratskhelia che deposita in rete da pochi passi. NAPOLI 2 – MONZA 0

⚽️ 33′ GOL DEL NAPOLI

🟨 26′ Ammonito Kvaratskhelia (N) per un fallo commesso su Pedro Pereira.

🟨 25′ Ammonito Maldini (M) per un fallo commesso su Lobotka.

⚪🔵 22′ Azione in solitaria di Politano che trova un tocco fortunoso di Bianco, si incunea nel versante sinistro dell’area di rigore biancorossa e insacca all’angolino con un preciso diagonale. NAPOLI 1 – MONZA 0

⚽️ 22′ GOL DEL NAPOLI

⚪🔵 21′ Sventagliata centrale di Politano a cercare McTominay che incorna di testa ma la palla finisce sull’esterno della rete.

🧐 18′ Possesso palla insistito del Napoli, un Monza in affanno ma attento chiude bene gli spazi.

⚪🔵 11′ Risponde il Napoli con un tiro velleitario di Anguissa da distanza siderale che non inquadra lo specchio della porta.

⚪🔴 6′ Primo brivido del match con un traversone insidioso dalla destra di Pedro Pereira sul quale Caprile è reattivo allontanando in corner.

📣 INIZIA IL MATCH ALLO STADIO MARADONA!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

🧐 Curiosità: il Monza gioca nel giorno del compleanno di Silvio Berlusconi che oggi, 29 settembre, avrebbe compiuto 88 anni.

Nella sesta giornata di Serie A il Monza, dopo la perentoria vittoria per 3-1 sul Brescia in Coppa Italia, fa visita al Napoli. Trasferta sulla carta proibitiva per i ragazzi di Alessandro Nesta che in campionato sono ancora alla ricerca della prima vittoria. D’altro canto la squadra di Antonio Conte, in caso di vittoria, salirebbe in vetta alla classifica dopo un inizio in salita. Nella scorsa stagione il match terminò 0-0, un pareggio che fu stretto ai biancorossi per via del calcio di rigore sbagliato da capitan Pessina al 68′. Allo stadio “Diego Armando Maradona” è previsto il pubblico delle grandi occasioni: calcio d’inizio alle ore 20.45.

Scelte di formazione: tra i Partenopei Caprile rileva l’infortunato Meret mentre Politano vince il ballottaggio con Neres; tra i brianzoli, orfani dell’indisponibile Mota Carvalho, fiducia a Bianco alla sua seconda titolarità consecutiva con il conseguente avanzamento di Pessina sulla trequarti.

Le formazioni ufficiali

⚪🔵 NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disposizione: Juan Jesus, Gilmour, Neres, Turj, Contini, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori, Folorunsho. All. Antonio Conte.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Pessina; Djuric. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Caprari, Birindelli, Forson, Maric, Valoti, D’Ambrosio, Postiglione, Berretta, Martins. All. Alessandro Nesta.