Serie A, Napoli-Monza: i convocati di Stroppa

Prima trasferta storica del Monza in Serie A. Impegno probante sulla carta per i biancorossi che domenica 21 agosto alle 18:30, allo stadio “Diego Armando Maradona“, faranno visita ai partenopei, guidati da Luciano Spalletti. Al termine della rifinitura svolta in mattinata a Monzello, il tecnico dei brianzoli Giovanni Stroppa ha convocato 26 giocatori per il match valevole per la seconda giornata della Serie A 2022/23. Come annunciato in conferenza, non faranno parte della gara gli infortunati Carlos Augusto e Mota Carvalho. Capitan Pessina, sulla via della guarigione dopo l’infiammazione al ginocchio, è stato convocato per la gara di Napoli.

I convocati per la gara del “Maradona”

3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 F. Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 32 Pessina, 34 Marrone, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 Carboni, 77 D’Alessandro, 79 Molina, 80 Vignato, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.