Serie A, Monza-Roma LIVE 1-1: Dovbyk e Mota Carvalho infiammano il match

🟨 93′ Ammonito D’Ambrosio (M) per un fallo commesso su Zalewski.

🟡🔴 92′ Azione personale di Baldanzi che sguscia tra le maglie biancorosse e calcia, Izzo gli chiude bene lo specchio.

🟨 91′ Ammonito Djuric (M) per un fallo commesso su Mancini.

⚠️ Assegnati 5 minuti di recupero.

🔄 88′ Cambio nel Monza: al posto di Maldini entra Caprari.

🔄 86′ Doppio cambio nella Roma: al posto di Pellegrini e Celik entrano Shomurodov e Baldanzi.

⚪🔴 81′ Azione confusa sulla trequarti, vince un contrasto D’Ambrosio che tenta un tiro velleitario da fuori area: blocca senza problemi Svilar.

🟡🔴 74′ Ghiotta occasione per la Roma: Dovbyk lavora bene il pallone offrendolo all’accorrente Koné, destro a giro fuori di un soffio.

🔄 73′ Cambio nel Monza: al posto di Pedro Pereira entra D’Ambrosio.

🟡🔴 72′ Torna subito a farsi vedere la Roma con una sventola da fuori area di Koné che finisce fuori di poco.

🔄 71′ Doppio cambio nella Roma: al posto di Soulé e Angelino entrano Pisilli e Hermoso.

⚪🔴 70′ Il Monza perviene al gol del pareggio: percussione centrale di Maldini, palla a Carboni che fa partire un tiro-cross dalla sinistra che mette in apprensione Svilar, il neo-entrato Mota Carvalho deposita in rete a porta sguarnita sfruttando la corta respinta del portiere giallorosso. MONZA 1 – ROMA 1

⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAA

🔄 63′ Cambio nel Monza: al posto di Bianco entra Mota Carvalho. Pessina arretra automaticamente a centrocampo accanto a Bondo.

🟡🔴 61′ Palla in verticale di Cristante per Dovbyk che aggira la marcatura di Izzo, avanza e calcia col sinistro in diagonale infilando Pizzignacco all’angolino. MONZA 0 – ROMA 1

⚽️ 61′ GOL DELLA ROMA

🟨 60′ Ammonito Kyriakopoulos (M) per un fallo commesso su Soulé.

🟡🔴 59′ Ospiti pericolosissimi: Soulé innesca Dovbyk che prova a sorprendere Pizzignacco di potenza, palla che sorvola la traversa.

🟡🔴 56′ La prima azione degna di nota della ripresa è della Roma: verticalizzazione di Cristante, gioco di sponda di Dovbyk e conclusione mancina di prima intenzione di Pellegrini respinta centralmente da Pizzignacco.

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⚠️ Dato spettatori: presenze totali 12.021, incasso di € 386.374,36. Settore ospiti: presenze 2.587, incasso di € 103.480,00.

⏳ Fine primo tempo all’U-Power Stadium: MONZA-ROMA 0-0. Reti inviolate finora: nei primi 45′ più Roma che Monza in un match piacevole ed equilibrato. Maldini e Pellegrini i migliori in campo sino a questo momento.

🟡🔴 46′ Azione Roma in bello stile dal limite dell’area: colpo di tacco di Pellegrini, sponda di Dovbyk e bordata di Angelino che non inquadra lo specchio della porta.

⚠️ Assegnati 4 minuti di recupero.

🟡🔴 38′ Cross dal versante sinistro di Zalewski ad imbeccare in area il colpo di testa di Celik, blocca facilmente Pizzignacco.

🟡🔴 30′ Traversone di Celik dalla destra a cercare Dovbyk, Izzo la sporca con la spalla facilitando la comoda presa di Pizzignacco.

⚪🔴 29′ Potenziale occasione per capitan Pessina che, dinanzi a Svilar, non trova l’attimo giusto per calciare, dopo essere stato liberato da un sontuoso colpo di tacco di un ispirato Maldini.

🟨 26′ Ammonito Soulé (R) per un fallo commesso su Kyriakopoulos.

🟡🔴 25′ Assedio Roma: Pellegrini cade dal limite dell’area, arriva Koné che fa partire un tiro velenoso col destro deviato in corner.

🟡🔴 23′ Capitolini ancora pericolosi con Pellegrini, servito da Cristante: il 7 giallorosso, a tu per tu con Pizzignacco, manda incredibilmente a lato da buona posizione.

🟡🔴 22′ Trama interessante della Roma sull’out di sinistra con Zalewski, sfera in area per Celik che appoggia per la staffilata di Pellegrini che termina a fil di palo.

🔄 20′ Cambio nella Roma: al posto di El Shaarawy (infortunato) entra Zalewski.

⚪🔴 17′ Pronta reazione del Monza: Bianco verticalizza, sponda in area di Pessina per l’accorrente Maldini che calcia al volo col sinistro, reattivo Svilar che respinge a dovere.

🟡🔴 15′ Giallorossi pericolosi al primo affondo: un tiro col mancino da fuori area di Koné, non irresistibile, colpisce il palo e sulla ribattuta Dovbyk insacca da pochi passi. Segnalato offside, confermato anche dal Var.

🟡🔴 10′ Primi dieci minuti di studio: è la Roma gestire il possesso palla con personalità, copre attentamente gli spazi la compagine brianzola.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

🙏 Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf, scomparso all’età di 85 anni.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Il Monza di Alessandro Nesta torna in campo dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli per 2-0: avversario di turno, la Roma di Ivan Juric. La formazione biancorossa, fanalino di coda della Serie A a quota tre punti, è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato in questa stagione. I giallorossi sono reduci dalla clamorosa debacle di misura contro l’Elfsborg in terra svedese nella seconda giornata di Europa League. Nesta e Juric si giocano tantissimo in questa delicata sfida e una sconfitta potrebbe costare caro a uno dei due. Calcio d’inizio alle ore 18.00 all’U-Power Stadium.

🧐 Scelte di formazione: tra i brianzoli gioca a sorpresa Pizzignacco a causa dell’indisponibilità di Turati che ha avuto una contusione a un dito della mano, poi sulla trequarti a supporto di Djuric, accanto a Maldini fresco di convocazione in Nazionale, sale in cattedra capitan Pessina mentre Ciurria torna arruolabile dopo il lungo infortunio; tra i capitolini non ci sono Dybala e Hummels e, dunque, alle spalle del terminale offensivo Dovbyk agiranno Pellegrini e Soulé.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Pessina, Maldini; Djuric. A disposizione: Vailati, Mazza, Caldirola, Caprari, Forson, Maric, Valoti, D’Ambrosio, Mota Carvalho, Martins, Ciurria. All. Alessandro Nesta.

🟡🔴 ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. A disposizione: Marin, Ryan, Saud, Shomurodov, Paredes, Hermoso, Dahl, Le Fee, Baldanzi, Zalewski, Pisilli, Sangaré. All. Ivan Juric.