Serie A, Monza-Lecce 0-0: un punto che non serve a niente

Secondo tempo 0-0

🟡🔴 ’94 E’ del Lecce l’ultima conclusione del match, una botta di Ramadani con mancino d’incontro non tanto lontana dalla porta di Turati. Per l’arbitro è sufficiente, i 95 minuti dell’U-Power Stadium finiscono così, con un punto che certamente al Monza non serve

🟡🔴 92′ E invece ci prova ancora Krstovic, dalla distanza, con un destro che fa venire i brividi allo stadio. Almeno alla parte biancorossa

🟡🔴91′ Una giratona al volo di Morente, completamente sballata, riconsegna palla al Monza per gli ultimi assalti

4 minuti di recupero

🟡🔴 89′ Sostituzioni per Giampaolo: entrano Rebic e N’Dri per Helgason e Pierotti. Aggiusta qualcosa anche Nesta con Martins per Urbanski

🟡🔴 85′ Ancora Pierotti pericoloso sul lato destro del campo, si guadagna spazio per la conclusione che Turati, ben appostato sul primo palo, respinge nuovamente in un corner che non produce nulla

🟡🔴81′ Contropiede rapidissimo del Lecce che con tre passaggi lancia Krstovic in profondità per l’uno-contro-uno sul neo entrato difensore svedese che, in qualche modo, con corsa ed esperienza temporeggia e concede solo un angolo senza esiti

⚪🔴78′ Cambi per Nesta: dentro Brorsson per D’Ambrosio e anche Keita Balde per Ganvouola. Per entrambi esordio in biancorosso

🟡🔴 76′ Entra Veiga per Guilbert

🟡🔴 75′ Confenziona tutto Pierotti, con un bel movimento ad allargarsi ed il successivo cross che crea scompiglio in area sino al destro di Helgason respinto da Turanti. Poi Ramadani sciabatta in rimessa dal fondo

🟡 74′ Ammonizione per Ramadani per entrata in ritardo su Urbanski

⚪🔴73′ Altra enorme possibilità per il Monza. D’Ambrosio si trova tutto solo in area, gira con il mancino sbagliato non di poco la misura del calcio sprecando un buonissimo pallone. L’arbitro comunque ferma tutto per fuorigioco.

⚪🔴72′ Prima vera grande occasione del Monza, la firma Caprari con un destro a giro che impegna Falcone nella deviazione acrobatica in angolo.

c 68′ Tocca a Ramadani, prende il posto di Pierret e si mette a dirigere i tempi in mezzo al campo

⚪🔴 65′ Primi cambi per Nesta: fuori Ciurria e Mota Carvalho, non proprio brillanti, dentro Zeroli – il giovane arrivato dal Milan – e Caprari

⚪🔴 62′ Tentativo dalla distanza di Kyriakopoulos, un sinistro a tutta gamba buono per concludere e al contempo alleggerire l’azione. Falcone sicuro in presa sul primo palo

🟡🔴 61′ Si fa sentire la curva ospite su un calcio d’angolo in qualche modo allontanato da Mota

⚪🔴 58′ Cerca di alzare il tono della propria prestazione la squadra di Nesta. Rispetto alla prima frazione di gioco c’è più movimento sulle fasce, anche più coraggio. Mancano la tecnica per affondare il colpo, quel guizzo che tra gli undici in campo potrebbero avere solo Mota e Ciurria. Il primo è troppo svogliato e demotivato dalla mancata cessione, il secondo invece non trova compagni con cui dialogare

⚪🔴 52′ Un po’ di Monza, per una volta tambureggiante. Spinge sulla destra Pedro Pereira, gli da man forte Ciurria, poi il giro palla a liberare il mancino di Carboni che, potente, non è così preciso da preoccupare Falcone. Ma almeno è una conclusione costruita, con quell’energia mancata per quasi tutto il primo tempo

🟡🔴 49′ Pressione prolungata dal Lecce che chiude il Monza nell’ultimo quarto di campo a caccia di un gol per indirizzare il match anche nel punteggio

🟡🔴 47′ Grande fuga in avanti di Krstovic che ingaggia il duello con Izzo alla ricerca del tiro e viene respinto in angolo

⚪🔴 46′ Arriva anche il dato delle presenze: 11.050 gli spettatori nell’arena biancorossa

⚪🔴 46′ Riprende la partita all’U-Power. Nessun cambio nelle formazioni in campo

Primo tempo 0-0

FINE PRIMO TEMPO Magari il possesso potrà anche essere a favore della squadra di Nesta che cerca di mantenere il controllo del pallone, ma lascia di fatto tutta la pericolosità al Lecce. Giampaolo sussulta per i tentativi di Helgason, Pierotti e Krstvic, infruttuosi ma presenti. Dall’altra parte la cosa che più si avvicina ad un brivido la mostra Pedro Pereira con un destro al volo da posizione favorevole spedito però in curva. Ci sono ancora 45 minuti da giocare all’U-Power Stadium, vedremo cosa potrà inventarsi il tecnico romano al ritorno sulla panchina biancorossa

⚪🔴45′ Chiudono in avanti i biancorossi con un angolo dal fronte sinistro del campo. Interviene sulla traiettoria di Kyriakopoulos il centravanti congolese, ma il colpo di testa è molle e fuori bersaglio

⚪🔴 41′ Macchinosissimo Ganvoula non trova il tempo per calciare verso la porta nonostante il filtrante invitante di Mota Carvalho

🟡🔴 40′ Ancora Lecce, sempre Krstovic, in incursione aerea dal centro con testata debole e centrale la le braccia di Turati

⚪🔴 38′ Conclusione, se così si può chiamarla, la prima del match per il Monza. Dagli sviluppi di un’azione laterale sulla sinitra spiove un bel pallone alle spalle della difesa sul secondo paolo, colpo al volo di Pedro Pereira e siluro fuori dal settore ospite.

🟡 37′ Cartellino anche per Pierotti per un intervento troppo deciso sull’out di sinistra

🟡 35′ Fioccano i primi gialli del match: Izzo, che era diffidato, prende il cartellino che gli farà saltare la Roma; per Pedro Pereira invece l’arbitro punisce una simulazione

🟡🔴 30′ Fa il vuoto Pierotti, tutta tecnica al limite dell’area per liberare un sinistro deviato in angolo. Sulla ripartenza il Monza cerca di fuggire in contropiede con Ciurria, ma viene fermato facilmente e questo consente una nuova azione pericolosa. Il protagonista ora è Krstovic, bravo a liberare il mancino. Altrettanto bravo Turati a disinnescare con la presa in due tempi agevolata dalla copertura di Carboni

🟡🔴26′ Sempre il Lecce: traversone che sorvola tutta l’area fino all’impatto con Pierotti, frustata di testa sovrastando Carboni e palla alta non di molto oltre la traversa

🟡🔴 23′ Ancora una punizione, questa volta calciata da Krstovic, finisce lontanissima dai pali di Turati. Nemmeno il tempo di ripartire che di nuovo i salentini si impossessano del pallone per un tentativo in azione personale di Morente. La sua conclusione non va tanto più vicina al gol, ma rimangono segnali importanti per Giampaolo.

🟡🔴 17′ Si sposta sul fronte mancino l’azione del Lecce con la sgroppata a tutta velocità di Gallo a stento chiuso in angolo da Pedro Pereira. Sul traversone libera la difesa

🟡🔴 15′ Rimane a terra per qualche istante Helgason a causa di un pestone. Viene invitato a rialzarsi da arbitro e fischi dagli spalti. Si può tornare a giocare

🟡🔴 11′ Cerca il Lecce di alzare il volume dell’azione, portando la pressione sulla trequarti brianzola. Questo procura qualche imbarazzo al palleggio dei biancorossi e, su un’ennesima palla recuperata, Pierret viene affossato al limite. Nuovo calcio piazzato a disposizione per Helgason che questa volta va ben distante dall’obiettivo rappresentato dai pali difesi da Turati

🟡🔴 8′ Fasi di battute e ribattute, con tanta lotta a centrocampo, ricerca di spazi e poca tecnica. Prova Pierotti dalla destra con il cross sul quale interviene Turati in uscita alta

⚪🔴 5′ Prova a scuotersi il Monza sul fronte di destra con l’insistita azione personale di Pedro Pereira che porta ad un corner senza esiti

🟡🔴2′ Parte più aggressiva la formazione di Giampaolo, il Monza si limita ad attendere, almeno per ora, sperando in qualche spazio buono per una ripartenza. Subito traversa colpita da Helgason con una gran punizione da oltre trenta metri. Seppur in traiettoria, Turati è sembrato sorpreso dalla potente conclusione del giallorosso.

⚪🔴 1′ Si apre con la contestazione della Curva Davide Pieri (richiamo alla Longobarda dei film con Lino Banfi, società che vuole retrocedere di proposito) e il tifo indiavolato dai salentini che occupano tutto il settore ospiti e una parte della tribuna est.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1) Turati; D’Ambrosio, Izzo, Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota Carvalho; Ganvoula. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Caprari, Castrovilli, Keita, Zeroli, Forson, Palacios, Petagna, Martins, Colombo, Vignato. All.: Nesta



🟡🔴 LECCE (4-3-3) Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Helgason, Coulibaly, Pierret; Pierotti, Krstovic, Morente. A disp.: Fruchtl, Samooja, Rebic, Gaspar, Berisha, Rafia, N’Dri, Veiga, Ramadani, Burnete, Karlsson, Gabriel, Kaba, Sala. All.: Giampaolo

La vigilia

Sulla panchina del Monza è stato richiamato Nesta dopo un interregno di sette partite, sei sconfitte e una vittoria, per Bocchetti. I biancorossi sono ancora alle prese con numerosi problemi di infortuni e sul mercato hanno perso i quattro giocatori di riferimento della prima parte della stagione, rimpiazzati da qualche prospetto e altrettanti esuberi di mezza Serie A. Il grande obiettivo è sempre rimanerci, in Serie A, ma settimana dopo settimana l’impresa diventa sempre più difficile. Alle 15 in campo la sfida con il Lecce di Giampaolo. Dall’arrivo dell’ex tecnico di Samp e Milan i salentini hanno infilato risultati importanti e preso un certo magine sulla zona retrocessione, ma c’è ancora moltissimo da fare per guadagnarsi la categoria.