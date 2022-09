Serie A, Monza-Juventus LIVE: le formazioni ufficiali

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

👁‍🗨 Lato Monza – Raffaele Palladino, dopo l’esonero di Giovanni Stroppa, è stato promosso dalla Primavera e ufficializzato come nuovo allenatore dei biancorossi. Il neo tecnico boccia il 3-5-2 di matrice “stroppana” e schiera i suoi con il 3-4-3: tra i pali fiducia a Di Gregorio che vince ancora una volta il ballottaggio con Cragno; il pacchetto difensivo è formato dal trittico Marlon, Pablo Marí, Izzo; a centrocampo la sorpresa è Ciurria al posto di Birindelli come esterno destro, sul versante opposto confermato Carlos Augusto, in mezzo al campo a macinare palloni Sensi e Rovella; tridente composto da Mota Carvalho punta centrale con Pessina e Caprari ai lati.

👁‍🗨 Lato Juventus – Max Allegri è squalificato e a guidare i bianconeri è Marco Landucci che conferma il 4-3-3, complice l’assenza dello squalificato Milik: in porta Perin, Szczesny non è ancora al top e si accomoda in panchina; difesa a quattro con De Sciglio, Gatti, Bremer, Danilo; centrocampo a tre con McKennie, Paredes, Miretti; tridente con Vlahovic terminale d’attacco, supportato da Di Maria a destra e da Kostic a sinistra.

Tutto pronto all’U-Power Stadium per seguire Monza-Juventus, gara valevole per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2022/23. Calcio d’inizio alle ore 15:00.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marí, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Mota Carvalho, Caprari. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Caldirola, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Birindelli, F. Ranocchia, Antov, Colpani, Marrone, Bondo, Carboni, Molina. All. Raffaele Palladino.

⚪⚫ JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Paredes, Miretti; Di Maria, Vlahovic, Kostic. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Kean, Bonucci, Rugani, Soule’, Barbieri, Iling-Junior, Fagioli, Barrenechea. All. Massimiliano Allegri (squalificato, in panchina il vice Marco Landucci, ndr).