Serie A, Monza-Genoa LIVE 0-0: inizia il match

⚪🔴 22′ Azione in verticale del Monza ben orchestrata da Maldini che avanza e calcia in porta col destro da fuori area, blocca senza patemi Gollini.

🔴🔵 19′ Dopo un’azione confusa ci prova Badelj al volo ma la sua conclusione è fuori misura.

🔴🔵 18′ Il primo tiro del match è di Messias che da distanza siderale spedisce di poco a lato.

🔴🔵 17′ Pablo Marí è attento a ribattere prima un tiro di Pinamonti e, subito dopo, un cross arcuato di Martin.

🧐 11′ Risolto il problema tecnico. Gioco ripreso.

🧐 10′ Match sospeso momentaneamente per un problema al VAR.

🧐 10′ Fase di studio nei primi dieci minuti di gioco.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

🧐 Scelte di formazione MONZA: si accomoda in panchina il nuovo arrivato Turati, ancora fiducia a Pizzignacco; confermata per dieci undicesima la formazione scesa in campo al Castellani con l’unica variante Mota Carvalho al posto di Vignato.

🧐 Scelte di formazione GENOA: il tecnico Gilardino schiera dal 1′ il neoacquisto Pinamonti affiancato da Vitinha con Messias che scala a centrocampo mentre in difesa Vasquez vince il ballottaggio con Vogliacco mentre sull’out di destra Sabelli ha la meglio su Zanoli.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Il nuovo Monza di Alessandro Nesta, dopo aver pareggiato a reti inviolate al “Castellani” di Empoli contro i toscani di D’Aversa nella prima giornata di campionato di Serie A, bagna l’esordio in casa ospitando il Genoa di Alberto Gilardino alle ore 20.45 nella bella cornice dell’U-Power Stadium. Sfida nella sfida in panchina tra due ex compagni di squadra: infatti, Nesta e Gilardino hanno conquistato in azzurro la Coppa del Mondo nel 2006 mentre con la maglia del Milan insieme hanno vinto, tra le altre, la Champions League nel 2007. L’unico precedente in massima serie in terra brianzola tra Monza e Genoa risale alla scorsa stagione quando i biancorossi, allora allenati da Raffaele Palladino, sconfissero in casa il Grifone con una rete di Mota Carvalho all’83’.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Maldini; Petagna. A disposizione: Turati, Bifulco, Mazza, Gagliardini, Caprari, Djuric, Pedro Pereira, Forson, Valoti, D’Ambrosio, A. Carboni, D’Alessandro, Vignato. All. Alessandro Nesta.

🔴🔵 GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin; Pinamonti, Vitinha. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Vogliacco, Malinovski, Ekuban, Ekhator, Marcandalli, Accornero, Zanoli, Ahanor, Masini. All. Alberto Gilardino.