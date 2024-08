Serie A, Gilardino su Monza-Genoa 0-1: «Grande consapevolezza. Bello ritrovare Nesta»

Nella 2^ giornata di Serie A il Genoa di Alberto Gilardino, dopo aver bloccato l’Inter all’esordio in campionato, espugna l’U-Power Stadium battendo il Monza di Alessandro Nesta col risultato di 1-0: decisivo il gol di testa siglato al tramonto del primo tempo.

Le dichiarazioni del tecnico rossoblù

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, nella conferenza stampa post-partita, ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: «Commento sulla vittoria? Stasera sono stanco. I ragazzi hanno dimostrato grande consapevolezza. Dopo un primo tempo equilibrato siamo stati bravi nel gol del vantaggio grazie ad Andrea. Nel secondo tempo ci siamo abbassati ma abbiamo difeso alla grande. Pinamonti? È uscito dal campo stremato e ha fatto anche troppo considerando che è la sua prima partita. Oltre al gol ha lavorato molto bene anche in fase difensiva. Bani? Ha riportato un problema alla coscia e lo valuteremo nei prossimi giorni. Anche Zanoli ha avuto un problema, ossia ai flessori e per questo motivo ho spostato Messias nella sua zona. Crescita? Siamo cresciuti tantissimo. Potevamo essere più concreti. I miei giocatori hanno dato tutto. Cosa significa per Pinamonti segnare subito? Sono contento per Andrea. Deve continuare a lavorare. Com’è stato ritrovare Nesta da avversari? È stato bellissimo e gli faccio un grosso in bocca al lupo. Mercato? Faremo delle valutazioni perché ci sono degli infortunati. Monza? Dopo aver perso sei punti nella scorsa stagione abbiamo giocato con un’altra mentalità.»