Serie A, Milan-Monza LIVE 1-0: segna subito Reijnders

🔴⚫ 28′ Milan vicino al gol del raddoppio con una staffilata dalla distanza di Florenzi, indirizzata all’incrocio dei pali, respinta splendidamente da Di Gregorio.

🔄 24′ Cambio nel Milan: al posto di Pobega (out per infortunio) entra Simic (classe 2005). Il neo entrato si schiera come braccetto di destra nella difesa a tre mentre Tomori si sposta a sinistra.

🔴⚫ 20′ Reijnders ferma sul nascere un potenziale contropiede del Monza e fa ripartire la manovra rossonera. Avanza Loftus-Cheek che prende la mira e sfodera una bordata da fuori area, deviata in corner da Di Gregorio.

⚪🔴 16′ Buona azione del Monza: Gagliardini allarga a sinistra per Mota Carvalho che crossa in mezzo per Colombo che controlla e tira col mancino, palla sull’esterno della rete.

🔴⚫ 10′ Leão avanza in contropiede, sterza e tira col sinistro non inquadrando lo specchio della porta.

🔴⚫ 9′ Theo Hernandez innesca Leão sulla fascia sinistra che mette al centro per l’accorrente Giroud che calcia di prima intenzione col sinistro, si oppone bene Di Gregorio.

⚪🔴 5′ Timida reazione del Monza con un tiro di Colombo che è carambolato tranquillamente tra le braccia di Maignan.

🔴⚫ 4′ Milan in vantaggio al secondo affondo con una percussione centrale di Reijnders che slalomeggia tra le maglie biancorosse, entra in area e fulmina Di Gregorio con una conclusione di punta che finisce sotto le gambe dell’estremo difensore.

⚽️ GOL DEL MILAN ⚽️

🔴⚫ 3′ Parte forte il Milan: traversone di Pulisic dalla destra per il colpa di testa di Giroud che sorvola la traversa.

📣 INIZIA IL MATCH AL MEAZZA!

🙏 Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Antonio Juliano (scomparso lo scorso 13 dicembre) ex centrocampista del Napoli tra gli anni ’60 e ’70.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Lunch match da “Libro Cuore” al “Giuseppe Meazza” in “San Siro”: si affrontano Milan e Monza nell’incontro valevole per la Sedicesima giornata di Serie A, in un intreccio di storie e calciatori nel quale l’AD biancorosso Adriano Galliani sfida il suo glorioso passato.

🧐 Scelte di formazione MILAN – Tra i rossoneri non c’è lo squalificato Calabria e sono indisponibili Thiaw, Musah e Kalulu. Pioli recupera Leão dopo il problema muscolare mentre Theo Hernandez, dopo essere stato schierato come centrale difensivo per necessità contro l’Atalanta, torna a carburare sulla sua fascia di competenza. Confermato Giroud come terminale d’attacco.

🧐 Scelte di formazione MONZA – I brianzoli, oltre ai lungodegenti Caprari e Papu Gomez, devono rinunciare anche a Pablo Marí per infortunio. La buona notizia è il rientro di Caldirola nell’undici titolare. Mister Palladino torna a sfoggiare il 3-4-2-1 con Colombo punta centrale supportato da Colpani e Mota Carvalho, quest’ultimo decisivo nel successo ottenuto contro il Genoa.

Le formazioni ufficiali

🔴⚫ MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Kjaer, Pobega; Florenzi, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Giroud, Leão. A disposizione: Nava, Mirante, Bennacer, Adli, Jovic, Okafor, Romero, Chukwueze, Krunic, Jimenez, Simic, Nsiala, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, F. Carboni, Bettella, Birindelli, V. Carboni, Maric, Bondo, Cittadini, Vignato, Ciurria. All. Raffaele Palladino.