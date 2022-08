Serie A, le probabili formazioni di Monza-Udinese

Torna la Serie A con la 3^ giornata di campionato. Aprono le danze i biancorossi, ancora a secco di punti nella massima serie, che venerdì 26 agosto alle ore 18:30, all’U-Power Stadium, ospitano l’Udinese che nel turno precedente ha ottenuto il primo punto della stagione pareggiando a reti inviolate contro la Salernitana.

Le probabili formazioni: in difesa si rivede Caldirola

Stroppa in conferenza ha confermato la fiducia a Di Gregorio che difatti vince per la terza volta su tre il ballottaggio con Cragno. Emergenza in difesa per il tecnico di Mulazzano, causa gli infortuni di Andrea Ranocchia e Pablo Marí. Pronto a giocare dal 1’ al centro della difesa l’esperto Caldirola. Marrone, in ballottaggio con Carboni, si posizionerebbe centrale facendo scalare l’ex Benevento a terzo centrale di difesa. Carlos Augusto recupera dall’infortunio ed è pronto a carburare dall’inizio nella sua fascia di competenza, complice anche l’infortunio di D’Alessandro. Dubbi nella zona nevralgica del campo dove lottano in tre per due maglie: Sensi, Valoti, Barberis con i primi due favoriti a far compagnia a Filippo Ranocchia. Ancora non al top della condizione capitan Pessina che potrebbe entrare a gara in corso. Intoccabile Birindelli sull’out di destra. Non si discute il tandem d’attacco che sarà composto da Petagna e Caprari, con Gytkjaer pronto a subentrare nella ripresa. Assente nel Monza per infortunio l’autore del primo e, finora, unico gol storico dei brianzoli in Serie A, Mota Carvalho.

Dubbi sul modulo in casa Udinese con il tecnico Sottil che alla fine potrebbe sorprendere tutti passando dal 3-5-2 al 4-3-1-2, sia dal 1’ che a gara in corso. I friulani, orfani dello squalificato Perez, ritrovano Nuytinck al centro della difesa, in vantaggio nel ballottaggio con Bijol. Con un ipotetico cambio di modulo, la novità potrebbe essere rappresentata da Lovric che agirebbe da trequartista. Confermato il centrocampo e la coppia d’attacco Deulofeu-Success. Beto, sulla via del recupero, potrebbe entrare nella seconda frazione di gioco.

Due moduli a specchio

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Carboni; Birindelli, F. Ranocchia, Sensi, Valoti, Carlos Augusto; Petagna, Caprari. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Antov, Marrone, Barberis, Machin, Colpani, Pessina, Bondo, Molina, Gytkjaer, Vignato, Ciurria. All. Giovanni Stroppa.

Indisponibili: A. Ranocchia, Pablo Marí, D’Alessandro, Mota Carvalho.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becao, Nuytinck, Masina; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. A disposizione: Padelli, Benkovic, Bijol, Ebosse, Lovric, Arslan, Pafundi, Samardzic, Nestorovski, Beto. All. Andrea Sottil.

Indisponibili: Buta, Jajalo. Squalificati: Perez.

Curiosità

Monza-Udinese nel segno dei due allenatori, Giovanni Stroppa e Andrea Sottil, che hanno militato entrambi con la casacca bianconera. I due tecnici, rivali nella scorsa stagione in Monza-Ascoli, si sono affrontati in panchina per la prima volta in carriera in Lega Pro (Prima Divisione girone B, ndr), nella stagione 2011/12 con il doppio confronto favorevole a Stroppa che all’epoca allenava la squadra altoatesina, aggiudicandosi la gara d’andata per 3-1 in terra sicula e pareggiando 0-0 al ritorno.

Prima sfida in panchina tra i due tecnici: 9 ottobre 2011, Siracusa-Südtirol 1-3.