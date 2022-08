Serie A, le probabili formazioni di Monza-Torino

Tutto pronto per l’esordio storico in Serie A del Monza. Il 13 agosto alle ore 20:45 all’U-Power Stadium i biancorossi di Giovanni Stroppa scenderanno in campo contro il Torino di Ivan Juric.

Le probabili formazioni

Monza (3-5-2): Cragno; Marlon, Ranocchia, Carboni; Birindelli, Sensi, Barberis, Valoti, Carlos Augusto; Gytkjaer, Caprari.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Miranchuk, Radonjic; Sanabria.

Ballottaggi per ambo le squadre

Diversi dubbi di formazione per mister Stroppa: scalpita D’Alessandro che, in caso di titolarità, giocherebbe al posto di Carboni con Carlos Augusto che scalerebbe come terzo centrale di difesa; a centrocampo capitan Pessina proverà a recuperare dall’infiammazione al ginocchio. Tra i pali giocherà Cragno.

Per il tecnico croato del Toro un ballottaggio per reparto: in difesa Adopo dovrebbe avere la meglio su Bayeye; per la fascia sinistra di centrocampo, Aina è in netto vantaggio sul neo arrivato Lazaro; in attacco Sanabria parte leggermente favorito su Pellegri.

Gli assenti del match

In casa Monza non faranno parte del match gli squalificati Lamanna e Machin mentre Mota Carvalho salterà la prima giornata a causa di una piccola contusione rimediata nella rifinitura pre-gara. Colpo di scena in casa granata: oltre lo squalificato Buongiorno e gli indisponibili Zima, Vojvoda, Izzo e Seck, non ci sarà il capitano Sasa Lukic. Secondo quanto riferito da Toro News pare ci sia stata una reazione smodata del numero 10 granata che non si è presentato all’allenamento di venerdì. Causa scatenante un probabile tira e molla in corso con la società nella trattativa per il rinnovo di contratto in fase di discussione da alcune settimane. Secondo, invece, Tuttosport, potrebbe esserci dietro anche il mercato.