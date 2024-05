Serie A, Juventus-Monza 2-0: uno-due micidiale, la decidono Chiesa e Alex Sandro

⏳ Fischio finale all’Allianz Stadium: la Juventus batte il Monza 2-0 grazie alle reti di Chiesa e Alex Sandro, entrambe siglate nel primo tempo, e conclude il campionato al terzo posto della graduatoria. Nonostante la sconfitta è stata un buona prova del Monza che ha creato diversi grattacapi alla squadra bianconera. Nona gara consecutiva senza vittorie per i biancorossi che hanno bissato la seconda salvezza in Serie A classificandosi al 12° posto a quota 45 punti.

⚠️ 96′ Il rigore sarebbe stato assegnato al Monza per il fallo in oggetto, se Pessina non avesse toccato il pallone con la mano nell’azione precedente

⚠️ 94′ VAR in corso per un presunto fallo commesso da Weah su Mota Carvalho

⚪⚫ 92′ Il neo entrato Miretti colpisce il montante con un destro a giro ma l’arbitro Ferrieri-Caputi ravvisa un fallo commesso su Izzo

⚠️ Assegnati 4 minuti di recupero.

🔴 90′ Espulso Zerbin per doppia ammonizione, dopo il fallo commesso su Alcaraz.

🔄 87′ Cambio nella Juventus al posto di Yildiz entra Miretti.

🔄 81′ Cambio nel Monza al posto di V. Carboni entra Ferraris.

🔄 78′ Cambio nella Juventus al posto di Fagioli entra Nicolussi Caviglia.

⚪🔴 76′ Grande occasione per il Monza: cross dalla sinistra di Mota Carvalho per l’inzuccata ravvicinata di Djuric respinta bene da Pinsoglio. Alimenta l’azione Kyriakopoulos che calcia alto col destro da distanza siderale

🔄 75′ Cambio nel Monza: al posto di Pedro Pereira entra Kyriakopoulos.

🧐 74′ Standing ovation per Alex Sandro, alla sua ultima gara in bianconero

🔄 73′ Doppio cambio nella Juventus al posto di Alex Sandro e Milik entrano Tjago Djalò e Vlahovic.

⚪⚫ 71′ Contropiede Juve: Milik innesca Yildiz sul versante sinistro che avanza e incrocia col mancino, respinge come può Sorrentino

⚪🔴 69′ V. Carboni entra in area e calcia con l’esterno sinistro da posizione defilata, gli chiude lo specchio Rugani

🟨 67′ Ammonito Zerbin per un fallo commesso su Danilo.

🔄 65′ Cambio nel Monza: al posto di Birindelli entra Zerbin.

🟨 63 Ammonito Yildiz per un fallo di reazione.

⚪⚫ 61′ Fagioli serve in verticale Chiesa che prova a beffare Sorrentino in uscita ma l’estremo difensore biancorosso è superlativo a negargli la doppietta

🧐 58′ Gioco fermo per uno scontro di gioco tra Yildiz e Izzo

⚪⚫ 53′ Reazione Juve: bella giocata di Yildiz sulla sinistra che serve Chiesa che con un sontuoso destro a giro colpisce l’incrocio dei pali.

⚪🔴 52′ Buona occasione per il Monza per riaprire il match: tiro di Pessina a botta sicura ma colpisce Djuric che è sulla traiettoria, giunge Birindelli che calcia di prima intenzione ma Pinsoglio è reattivo respingendo a dovere

⚪🔴 47′ Replica il Monza: Pedro Pereira scarica su Bondo che va alla conclusione da fuori area e, complice una deviazione, termina centralmente tra le braccia di Pinsoglio

⚪⚫ 46′ Il primo sussulto della ripresa è della Juve con un tiro di Alcaraz, assistito da Milik, che finisce a lato

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL’ALLIANZ STADIUM!

🔄 46′ Cambio nella Juventus al posto di Perin entra Pinsoglio.

🔄 46′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Gagliardini e Colpani entrano Bondo e Djuric.

⏳ Fine primo tempo all’Allianz Stadium: la Juventus è in vantaggio sul Monza col risultato di 2-0 in virtù delle reti siglate nel giro di due minuti da Chiesa e Alex Sandro. Sul finire del primo tempo infortunio di Gagliardini che probabilmente sarà sostituito a inizio ripresa. Biancorossi molto bene nel primo quarto d’ora, poi è venuta fuori la qualità della Vecchia Signora.

⚠️ Assegnato 1 minuto di recupero.

🟨 38′ Ammonito V. Carboni per un fallo commesso su Alex Sandro.

🧐 30′ Scocca la mezzora all’Allianz: uno-due micidiale della Juventus che indirizza il match in modo cinico e spietato, dopo un ottimo quarto d’ora del Monza

⚪⚫ 28′ Raddoppia la Juventus: corner di Fagioli dalla destra e Alex Sandro colpisce di testa in maniera fortunosa siglando il gol del 2-0

⚽️ 26′ GOL DELLA JUVENTUS

⚪⚫ 26′ Milik combatte sulla trequarti e serve Chiesa che penetra in area biancorossa trafiggendo Sorrentino con una conclusione mancina sul primo palo

⚽️ 26′ GOL DELLA JUVENTUS

⚪⚫ 25′ Momento Juve: tocco morbido di Yildiz a superare Sorrentino ma è Izzo è lesto ad anticipare tutti sventando il pericolo

⚪⚫ 24′ Crossa dalla destra di Weah al centro per Milik ma l’attaccante polacco è ben arginato da Izzo che gli impedisce di impattare con la sfera

⚪⚫ 23′ Ci prova anche Milik da distanza siderale, gli chiude lo specchio Izzo

⚪⚫ 21′ Ripartenza fulminea a tinte bianconere con Chiesa che avanza sull’out di sinistra e calcia da lontano, Pablo Marí ci mette una pezza

⚪⚫ 17′ Primo affondo di marca bianconera che sfrutta un errato disimpegno della difesa brianzola e la palla giunge a Fagioli che con un elegante destro a giro colpisce la traversa

🧐 15′ Primo quarto d’ora di grande carattere del Monza che gioca palla a terra e quando può colpisce in contropiede

⚪🔴 9′ Ghiotta occasione per i biancorossi per sbloccare il punteggio: punizione velenosa di Colpani dalla destra, respinge centralmente Perin e poi sia Izzo che Colpani vengono murati dalla retroguardia bianconera

⚪🔴 3′ Potenziale occasione del Monza in contropiede: traversone dal fondo di Mota Carvalho e non ci arriva di un soffio Birindelli in tuffo di testa

🧐 In campo si affrontano due talenti classe 2005 dal futuro roseo: Kenan Yildiz e Valentin Carboni

📣 INIZIA IL MATCH ALL’ALLIANZ STADIUM!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

L’ultimo atto della Serie A 2023/24 vede di fronte Juventus e Monza. Nella gara di andata si è imposta la Vecchia Signora per 2-1 grazie al gol di Gatti in pieno recupero (di Rabiot e V. Carboni le altre reti del match, ndr) mentre nella scorsa stagione la squadra biancorossa, da matricola del campionato, ha fatto bottino pieno contro i bianconeri vincendo sia all’andata (1-0 con il gol di Gytkjaer, ndr) e sia al ritorno (0-2 con le reti siglate da Ciurria e Mota Carvalho, ndr). Tra i brianzoli sono indisponibili Maldini, Machin, Bettella e Ciurria mentre tra i padroni di casa, oltre agli indisponibili De Sciglio e Rabiot, non ci sarà lo squalificato Cambiaso. La formazione di mister Palladino, a coronamento di due splendide salvezze, vorrebbe finire la stagione col botto: con una vittoria i Bagai raggiungerebbe quota 48 punti in classifica, bissando difatti quota 100 punti totali nel primo storico biennio in massima serie (52 punti totalizzati nella scorsa stagione, ndr). Calcio d’inizio all’Allianz Stadium, alle ore 18.00.

Le formazioni ufficiali

⚪⚫ JUVENTUS (3-4-3): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Alcaraz, Iling Jr.; Chiesa, Milik, Yildiz. All. Paolo Montero.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Pablo Marí, D’Ambrosio; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Pedro Pereira; Colpani, V. Carboni; Mota Carvalho. All. Raffaele Palladino.