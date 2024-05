Serie A, Juventus-Monza 2-0, Montero: «Sono venuto qui per collaborare»

Il Monza di mister Palladino perde 2-0 all’Allianz Stadium contro la Juventus di Montero: decisive le reti di Chiesa e Alex Sandro. Una vittoria e un pareggio in due partite è il mini-bilancio del tecnico uruguaiano, alla sua prima esperienza in massima serie da allenatore.

Le dichiarazioni del tecnico biancorosso

Paolo Montero, allenatore della squadra bianconera, a fine gara ha commentato, ai microfoni di Dazn, la vittoria odierna:

«Discorso alla squadra? Per me è stato semplice. Qui allo stadio vengo tutte le domeniche quando gioca la Juve come un tifoso in più: per me è stato un onore venire qui, anche per collaborare. Chiesa rende di più a sinistra o può fare bene anche a destra? In questi giorni abbiamo fatto le valutazioni su chi stava meglio. Lui può giocare sia a destra, come a Firenze, che a sinistra come oggi. Secondo me lui con questo ritmo può fare la differenza anche centralmente. Lui e Kenan (Yildiz, ndr) si possono scambiare tranquillamente. Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus? Sinceramente non lo so. Fagioli? Può giocare sia da regista che da mezzala, ha un buon palleggio, legge bene le situazioni e sa dove posizionarsi. Lui sta prendendo informazioni su dove posizionarsi e anche per dove trovare compagni il che tutto questo è fondamentale per il calcio moderno».