Serie A, il Monza anticipa il ritiro in vista della Roma: «Per stare ancora più uniti e concentrati»

Sei giornate, tre punti, tre sconfitte e ultimo posto in classifica in Serie A: il momento del Monza è complesso e la squadra lo sa. Per questo ha deciso di anticipare il ritiro a venerdì sera, “per stare ancora più uniti e concentrati in vista della gara con la Roma” fa sapere una nota della società.

Serie A, il Monza anticipa il ritiro in vista della Roma: domenica alle 18

Domenica all’U-Power Stadium arrivano i giallorossi del neo mister Ivan Juric, subentrato in corsa (e non senza sorpresa e polemiche a Daniele de Rossi). Fischio d’inizio alle 18 e per i brianzoli è una sfida dal peso specifico incalcolabile.

Serie A, il Monza anticipa il ritiro in vista della Roma: l’infermeria si svuota un po’

La buona notizia è che c’è previsione di svuotamento dell’infermeria: da questa settimana Mota Carvalho è tornato con il gruppo dopo l’affaticamento che l’aveva tolto dai disponibili per la partita di Coppa Italia con il Brescia e per la trasferta di Napoli. Anche Ciurria è tornato a lavorare con i compagni. Questa in particolare è una lieta novella, perché l’esterno autore di 99 partite, 11 reti e 16 assist in maglia biancorossa, dei quali 6+8 maturati negli ultimi due anni di Serie A, manca dal campo praticamente da febbraio, quando iniziò a soffrire problemi al ginocchio.

Il reparto esterni che ha bisogno di essere rivitalizzato potrà contare anche sul rientro di Birindelli. Tornati ad allenarsi sull’erba anche Gagliardini e Vignato, ma non ancora in gruppo; si avvicina anche il loro ritorno. E Nesta può iniziare a guardare alla rosa con maggior fiducia.

Serie A, il Monza anticipa il ritiro in vista della Roma: annunciato pienone tra gli ospiti

Domenica sera si preannuncia pienone nel settore ospite, i tifosi biancorossi invitano a riempire anche in tutti gli altri settori (quelli di casa).